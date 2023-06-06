الإصابة بالتسمم الغذائي.. أضرار تناول البيض النيئ

مؤخرًا زادت الكثير من التحديات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ويتحدى فيها رواد هذه المواقع بعضهم البعض في تناول البيض النيئ، الأمر الذي قد يشكل خطر كبير علي جسم الإنسان، ففي السطور التالية يرصد الأطباء بموقع "healthiest" الطبي أهم المخاطر التي تنتج عن تناول البيض النيئ والأضرار التي قد تصيب هؤلاء الأشخاص بسبب هذا التحدي.

أضرار تناول البيض النيئ على جسم الإنسان:

الإصابة بالتسمم الغذائي: حيث يمكن أن يحتوي البيض النيئ على بكتيريا مثل السالمونيلا، التي تسبب التسمم الغذائي، ويمكن أن يسبب الإسهال والتقيؤ والحمى والألم في البطن.

نقص في الفيتامينات: عند تناول البيض النيئ، يختلف امتصاص الفيتامينات والمعادن بشكل كبير، وبالتالي قد يحدث نقص في الفيتامينات الضرورية لصحة الجسم مثل فيتامين ب، وفيتامين د، والكالسيوم.

الإصابة بالتسمم بالأوكسالات: يمكن أن يحتوي البيض على مركبات "الأوكسالات" والتي تؤثر على امتصاص الكالسيوم، وقد ترتبط هذه المركبات بتشكيل حصوات في الكلى.

ارتفاع مستوى الكولسترول: قد يؤدي تناول البيض النيئ إلى ارتفاع مستوى الكولسترول في الدم، وهو ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

زيادة خطر الإصابة بفقر الدم: عند تناول البيض النيئ، يمكن أن يحتوي على مركبات تؤثر على امتصاص الحديد، وبالتالي تزيد من خطر الإصابة بفقر الدم.

تقليل امتصاص البيوتين: قد يحتوي بياض البيض على بروتين يسمى "الأفيدين"، والذي يرتبط بالبيوتين ويمنع الجسم من امتصاصه، والبيوتين هو أحد فيتامينات ب المهمة لصحة الشعر والأظافر والجلد.

الحساسية وعدم تحمل البيض: بعض الأشخاص قد يكونون حساسين أو غير قادرين على تحمل البروتينات الموجودة في البيض، وقد يظهر عليهم ردود فعل تحسسية مثل الحكة، والانتفاخ، وصفير في النفس، أو أعراض هضمية مثل الغثيان، والتقيؤ، والإسهال.