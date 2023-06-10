السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عميد معهد علوم البحار: قرش الغردقة كانت تبحث عن مكان لوضع البيض

قرش الغردقة
قرش الغردقة

كشف الدكتور عمرو زكريا، عميد معهد علوم البحار عن أسرار حادث قرش الغردقة، قائلًا: "إن أسماك القرش موجودة منذ ملايين السنوات، ومن قبل وجود الإنسان في الأساس". 

وأضاف عمرو زكريا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"  المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أنه بالنظر لآخر حادثة سنجد أنها منذ سنة، وكانت قبل العيد بأسبوعين، لكن الحادثة تتكرر في أمريكا أكثر من مرة في الشهر، حيث هناك 20 حادثة في أمريكا كحد أدنى في الشهر، ومن الممكن أن تزيد المعدلات نتيجة حدوث تغيرات. 

وأوضح عميد معهد علوم البحار، أن أسماك القرش لا تعيش من أجل مهاجمة الإنسان، لافتًا إلى أن سمكة القرش في الحادثة الأخيرة جاءت في منطقة لا توجد بها أي شعاب، كما أنها أنثى جاءت تبحث عن مكان تضع فيه البيض، كما أنه من الممكن أن يتغير سلوك سمكة القرش بسبب عدم توفر الغذاء الخاص بها فتبدأ في المهاجمة. 

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

المجموع الكلي للصف السادس الابتدائي الأزهري 2023 ورابط النتيجة

رئيس لجنة الشؤون الإفريقية لـ"الدستور": نستهدف توسيع التعاون المشترك بين مصر ودول الكوميسا

ظهرت الآن.. لينك نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023

النيابة تأمر بحبس طالب دهس طفلًا بدراجته النارية بمدينة الشروق

قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن إعدام قاتل نيرة أشرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

القس رأفت رؤوف الجاولي

الفهم السريع والفهم الإبداعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية