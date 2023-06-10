عميد معهد علوم البحار: قرش الغردقة كانت تبحث عن مكان لوضع البيض

كشف الدكتور عمرو زكريا، عميد معهد علوم البحار عن أسرار حادث قرش الغردقة، قائلًا: "إن أسماك القرش موجودة منذ ملايين السنوات، ومن قبل وجود الإنسان في الأساس".

وأضاف عمرو زكريا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أنه بالنظر لآخر حادثة سنجد أنها منذ سنة، وكانت قبل العيد بأسبوعين، لكن الحادثة تتكرر في أمريكا أكثر من مرة في الشهر، حيث هناك 20 حادثة في أمريكا كحد أدنى في الشهر، ومن الممكن أن تزيد المعدلات نتيجة حدوث تغيرات.

وأوضح عميد معهد علوم البحار، أن أسماك القرش لا تعيش من أجل مهاجمة الإنسان، لافتًا إلى أن سمكة القرش في الحادثة الأخيرة جاءت في منطقة لا توجد بها أي شعاب، كما أنها أنثى جاءت تبحث عن مكان تضع فيه البيض، كما أنه من الممكن أن يتغير سلوك سمكة القرش بسبب عدم توفر الغذاء الخاص بها فتبدأ في المهاجمة.