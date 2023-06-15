الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار طبق البيض اليوم الخميس 15 يونيو 2023 في بورصة السلع

بيض مائدة
بيض مائدة

شهدت أسعار بيض المائدة استقرارا في الأسعار، وتقدم الـ"الدستور" في السطور التالية أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 15 يونيو 2023.

أسعار طبق البيض اليوم 15 يونيو2023 

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 15 يونيو في شركة أسيوط للاستثمار ( الأبيض ) 106.5 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 15 يونيو في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض ) 105.75 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 15 يونيو في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 105.75 جنيها للكرتونة .

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 15 يونيو في شركة الزراعي الرئيسية (الأبيض) 105 جنيهات للكرتونة .

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 15 يونيو في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 105.75 جنيها للكرتونة .

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 15 يونيو في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 105 جنيها للكرتونة . 

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 15 يونيو في شركة الصالحية ( البني ) 105 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 15 يونيو في شركة البنا جروب ( البني ) 105.75 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 15 يونيو في شركة أكتوبر ( الأبيض ) 105 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 15 يونيو في شركة أكتوبر ( البني ) 105 جنيها للكرتونة.

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أسعار طبق بيض المائدة اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 في جميع الشركات

متوسط أسعار كرتونة البيض اليوم في الشركات

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 15 يونيو في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 105.75 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 15 يونيو في شركة شوشة المنيا ( البني ) 105.75 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 15 يونيو في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 105 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 15 يونيو في شركة الصحراوي وبسيون ( البني )105 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 15 يونيو في شركة كمشيش ( البني )105 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 15 يونيو في شركة رشاد حمزه ( الأبيض ) 105.75 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 15 يونيو في شركة رشاد حمزه ( البني ) 105.75 جنيها للكرتونة.

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