السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رصد أسعار البيض في المحال التجارية بعد انخفاضه.. ومواطنين: رخص شوية

اسعار البيض
اسعار البيض

انخفضت أسعار البيض خلال الأيام القليلة الماضية عن الفترة السابقة، التي كان وصل فيها سعر البيض إلى ٤ جنيهات ونصف، فيما وصل الآن لثلاث جنيهات و٤٠ قرشا، الأمر الذي جذب إقبال عدد كبير من المواطنين الذين حرصوا على شراء البيض.

صاحب أحد المحال التجارية: الأسعار انخفضت بشكل كبير

قال عمر محمد، صاحب أحد المحال التجارية لبيع البيض في منطقة العمرانية الشرقية، التابعة لحي العمرانية في محافظة الجيزة لـ"الدستور"، إن أسعار البيض انخفضت بشكل كبير جدا، وذلك إذا ما قارنا بينها وبين الأسعار التي ظهرت في بداية أزمة البيض، مضيفا أن عدد كبير من المواطنين أصبحوا يقبلون على شراء البيض بشكل دوري.

تابع عمر، أن أسعار البيض الأحمر والأبيض والبلدي من المقرر أن تنخفض خلال الفترة الراهنة، وذلك لانخفاض سعر البيض المقرر في البورصة، والتي تقره الغرفة التجارية، مضيفا: "ننتظر انخفاض جديد لزيادة الإقبال على البيض".

مواطنون: أسعار البيض باتت ملائمة عقب انخفاضها

قالت نورا أحمد، ربة منزل من الجيزة لـ"الدستور"، ‘ن أسعار البيض بمختلف أشكاله وانواعه أصبحت في متناول الجميع، وذلك لأنها في الجملة يبلغ سعرها ٣ جنيهات، بينما عندما تشتري عدد أقل من كرتونة كاملة يكون سعرها ٣ جنيهات و٤٠ قرشا.

فيما أوضحت سعدية محمود، أن أسعار البيض باتت أرخص من الأسعار التي كانت مطروحة في بداية الأزمة، ولذلك أصبحا اشتري بالكرتونة للتوفير من سعر البيض، لأنه في الكرتونية يكون سعر البيضة الواحدة ٣ جنيهات فقط. 

الغرفة التجاري الف الغرفة التجارية العمرانية الشرقية حي العمرانية محافظة الجيزة محال التجارية

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