الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

المجتمع الدولي لا يتعاطف مع القضية الفلسطينية.. محمد الباز يوضح

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستورأن المجتمع الدولي ليس متعاطفًا مع القضية الفلسطينية، إنما يحتج على وحشية الرد الإسرائيلي على عملية " طوفان الأقصى"، وهو ما يعني أنه لولا وحشية الاحتلال وتماديه في الجرائم لما رأينا كل هذا التعاطف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز” اليوم الخميس، التعاطف الذي حدث على المستوى الشعبي في العالم يعبر عن رفض لحالة وحشية، ولا يعبر على رفض لإسرائيل ككيان وما تفعله مع حماس الذين صوروهم كـ إرهابين، موضحًا:" المجتمع كان طوال الوقت واقف مع إسرائيل.. لكن هو بيرفض توحش إسرائيل وليس ردها".


وواصل:" يترتب على ذلك القضية الفلسطين وحل الدولتين، وحل الدولتين يريح الجميع  وأنا بعتقد في لحظات معينة أن الطرفين لا يريدان التوصل لحل الدولتين.. فحل الدولتين يريح دولة زي مصر اللي هي بتتحمل طوال الوقت هذا العبء الشديد في تفاعلها مع القضية الفلسطينية.. ويريح الاقليم"، متسائلًا:" هل إسرائيل تريد حل الدولتين ؟.. إطلاقًا لأ.. لان العقيدة السياسية الإسرائيلية لا تعترف بالفكرة".

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