المجتمع الدولي لا يتعاطف مع القضية الفلسطينية.. محمد الباز يوضح

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، أن المجتمع الدولي ليس متعاطفًا مع القضية الفلسطينية، إنما يحتج على وحشية الرد الإسرائيلي على عملية " طوفان الأقصى"، وهو ما يعني أنه لولا وحشية الاحتلال وتماديه في الجرائم لما رأينا كل هذا التعاطف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز” اليوم الخميس، التعاطف الذي حدث على المستوى الشعبي في العالم يعبر عن رفض لحالة وحشية، ولا يعبر على رفض لإسرائيل ككيان وما تفعله مع حماس الذين صوروهم كـ إرهابين، موضحًا:" المجتمع كان طوال الوقت واقف مع إسرائيل.. لكن هو بيرفض توحش إسرائيل وليس ردها".



وواصل:" يترتب على ذلك القضية الفلسطين وحل الدولتين، وحل الدولتين يريح الجميع وأنا بعتقد في لحظات معينة أن الطرفين لا يريدان التوصل لحل الدولتين.. فحل الدولتين يريح دولة زي مصر اللي هي بتتحمل طوال الوقت هذا العبء الشديد في تفاعلها مع القضية الفلسطينية.. ويريح الاقليم"، متسائلًا:" هل إسرائيل تريد حل الدولتين ؟.. إطلاقًا لأ.. لان العقيدة السياسية الإسرائيلية لا تعترف بالفكرة".