أسعار طبق بيض المائدة اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 في جميع الشركات

شهدت أسعار بيض المائدة استقرارًا في الأسعار اليوم الأربعاء، والبيض من السلع التي تعتمد على العرض والطلب، وقد شهدت تراجعا على الطلب، وذلك بحسب تصريح سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، لـ"الدستور" في تصريح سابق، أن خلال فترة المصيف سوف يبداء زيادة علي الطلب لبيض المائدة، مما يجعل هناك إقبالًا كبيرًا على شرائه.

ونستعرض في السطور التالية أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء 14 يونيو

أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء 14 يونيو

بلغت أسعار طبق بيض المائدة اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 105.75 جنيها للكرتونة.

بلغت أسعار طبق بيض المائدة اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض )105.75 جنيها للكرتونة.

بلغت أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركة أسيوط للإستثمار ( الأبيض ) 106.5 جنيها للكرتونة.

بلغت أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركة أكتوبر ( البني ) 105 جنيهات للكرتونة.

بلغت أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركة أكتوبر ( الأبيض ) 105 جنيهات للكرتونة.

بلغت أسعار طبق بيض المائدة اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركة الصالحية ( البني )105 جنيهات للكرتونة.

بلغت أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركة البنا جروب ( البني ) 105.75 جنيها للكرتونة.

بلغت أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركة البنا جروب ( الأبيض )105.75 جنيها للكرتونة.

بلغت أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 105 جنيهات للكرتونة.

بلغت أسعار طبق بيض المائدة اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 105 جنيهات للكرتونة.

بلغت أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 105.75 جنيها للكرتونة.

بلغت أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركة شوشة المنيا ( البني ) 105.75 جنيها للكرتونة.

بلغت أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 105 جنيهات للكرتونة.

بلغت أسعار طبق بيض المائدة اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 105 جنيهات للكرتونة.

بلغت أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركة كمشيش ( البني ) 105 جنيهات للكرتونة.

بلغت أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركة رشاد حمزه ( البني ) 105.75 جنيها للكرتونة.