أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023

شهدت أسعار البيض ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار ليوم الأربعاء 21 يونيو، وبيض المائدة من السلع التي تعتمد على العرض والطلب، فهي سلعة لا تقبل التخزين.

ونستعرض في السطور التالية أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21 يونيو والتي جاءت كالتالي:

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 21 يونيو في شركة أسيوط للإستثمار( الأبيض ) 111.5 جنيها للطبق

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 21 يونيو في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض ) 110

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 21 يونيو في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 113

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 21 يونيو في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 110

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 21 يونيو في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 110

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 21 يونيو في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 110.75

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 21 يونيو في شركة البنا جروب ( البني ) 110.75

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 21 يونيو في شركة الصالحية ( البني ) 110.5

أسعار طبق البيض البلدي اليوم

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 21 يونيو في شركة أكتوبر ( البني ) 110.5

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 21 يونيو في شركة أكتوبر ( الأبيض ) 110.5

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 21 يونيو في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 110.75

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 21 يونيو في شركة شوشة المنيا ( البني ) 110.75

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 21 يونيو في شركة رشاد حمزه ( الأبيض ) 110.75

أسعار طبق البيض الأبيض اليوم

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 21 يونيو في شركة رشاد حمزه ( البني ) 110.75

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 21 يونيو في شركة كمشيش ( البني ) 112

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 21 يونيو في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 110

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 21 يونيو في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 110