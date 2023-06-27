أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023

البيض من السلع الأساسية التي لا غنى عنها لذلك يبحث الكثير علي مدار اليوم عن أسعار البيض، وأسعار البيض مرتبط دائما بالعرض والطلب، حيث أنه سلعة لا تقبل التخزين، وقد شهدت أسعار البيض اليوم استقرارًا في الأسعار خلال مستهل التعاملات الصباحية.

ونستعرض في السطور التالية أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 27 يونيو في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار طبق البيض الأحمر اليوم الثلاثاء 27-6-2023

سجلت أسعار طبق البيض في شركة أسيوط للاستثمار ( الأبيض ) 116.5 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 119 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض ) 117 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض في شركة أكتوبر ( البني ) 115.5 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض في شركة أكتوبر ( الأبيض ) 115.5 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض في شركة الصالحية ( البني ) 114.5 جنيها للطبق.

أسعار طبق البيض الأبيض اليوم الثلاثاء 27-6-2023

سجلت أسعار طبق البيض في شركة البنا جروب ( البني ) 115.75 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 115.75 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 114 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 114 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 115 جنيها للطبق.

أسعار طبق البيض البلدي اليوم الثلاثاء 27-6-2023

بينما سجلت أسعار طبق البيض في شركة شوشة المنيا ( البني ) 115 جنيها للطبق.

وقد سجلت أسعار طبق البيض في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 115 جنيها للطبق.

وقد سجلت أسعار طبق البيض في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 115 جنيها للطبق.