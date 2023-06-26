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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات الصباحية| أسعار طبق البيض اليوم الاثنين 26-6-2023

بيض المائدة
بيض المائدة

شهدت أسعار طبق البيض استقرارًا في الأسعار في الأسواق خلال مستهل التعاملات في بورصة الدواجن، وقد شهد القطاع الداجني استقرارًا كبيرًا خلال الأسابيع الماضية عقب توفير خامات الأعلاف وطرحها بأسعار مخفضة، الأمر الذي نتج عنه تراجعًا كبيرًا في أسعار الفراخ وأسعار طبق البيض وأسعار الكتاكيت.

ونستعرض في السطور التالية أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 26 يونيو خلال التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار طبق البيض الأحمر اليوم الأثنين 26-6-2023

وقد بلغ متوسط أسعار طبق البيض اليوم في شركة أسيوط للاستثمار ( الأبيض ) 116.5 جنيها للطبق.

وقد بلغ متوسط أسعار طبق البيض اليوم في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 119  جنيها للطبق.

وقد بلغ متوسط أسعار طبق البيض اليوم في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض ) 117 جنيها للطبق.

وقد بلغ متوسط أسعار طبق البيض اليوم في شركة أكتوبر ( البني ) 115.5 جنيها للطبق.

وقد بلغ متوسط أسعار طبق البيض اليوم في شركة أكتوبر ( الأبيض ) 115.5 جنيها للطبق.

وقد بلغ متوسط أسعار طبق البيض اليوم في شركة الصالحية ( البني ) 114.5 جنيها للطبق.

أسعار طبق البيض اليوم الخميس 15 يونيو 2023 في بورصة السلع

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023

كرتونة بيض عشان أشرف

أسعار بيض المائدة اليوم 23 يونيو 2023 في بورصة السلع

أسعار طبق البيض الأبيض اليوم الأثنين 26-6-2023

وقد بلغ متوسط أسعار طبق البيض اليوم في شركة البنا جروب ( البني ) 115.75 جنيها للطبق.

وقد بلغ متوسط أسعار طبق البيض اليوم في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 115.75 جنيها للطبق.

وقد بلغ متوسط أسعار طبق البيض اليوم في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 114 جنيها للطبق.

وقد بلغ متوسط أسعار طبق البيض اليوم في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 114 جنيها للطبق.

وقد بلغ متوسط أسعار طبق البيض اليوم في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 115 جنيها للطبق.

أسعار طبق البيض البلدي اليوم الاثنين 26-6-2023

وقد بلغ متوسط أسعار طبق البيض اليوم في شركة شوشة المنيا ( البني ) 115 جنيها للطبق.

وقد بلغ متوسط أسعار طبق البيض اليوم في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 115 جنيها للطبق.

وقد بلغ متوسط أسعار طبق البيض اليوم في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 115 جنيها للطبق.

وقد بلغ متوسط أسعار طبق البيض اليوم في شركة كمشيش ( البني ) 117 جنيها للطبق.

وقد بلغ متوسط أسعار طبق البيض اليوم في شركة رشاد حمزه ( البني ) 114.75 جنيها للطبق.

وقد بلغ متوسط أسعار طبق البيض اليوم في شركة رشاد حمزه ( الأبيض ) 114.75 جنيها للطبق.

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