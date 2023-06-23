الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار بيض المائدة اليوم 23 يونيو 2023 في بورصة السلع

بيض مائدة
بيض مائدة

شهدت أسعار طبق البيض استقرارًا في الأسعار اليوم الجمعة في بداية التعاملات، حيث أن البيض من السلع التي لا تقبل التخزين وتعتمد على العرض والطلب.

أسعار طبق البيض اليوم الجمعه في بورصة الدواجن

بلغ متوسط أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعه في شركة أسيوط للإستثمار ( الأبيض ) 113.5 جنيها للطبق.

بلغ متوسط أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعه في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض ) 112جنيها 

بلغ متوسط أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعه في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 115جنيها .

بلغ متوسط أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعه في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض )112جنيها .

بلغ متوسط أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعه في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 112 جنيها .

بلغ متوسط أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعه في شركة كمشيش ( البني ) 114جنيها .

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 23 يونيو 2023 في بورصة الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 23-6-2023 في بورصة الدواجن

أسعار بيض المائدة الأبيض اليوم الجمعه 23 يونيو

بلغ متوسط أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعه في شركة رشاد حمزه ( الأبيض )112.75جنيها .

بلغ متوسط أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعه في شركة رشاد حمزه ( البني ) 112.75 جنيها .

بلغ متوسط أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعه في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 112جنيها .

بلغ متوسط أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعه في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 112.75 جنيها .

بلغ متوسط أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعه في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 112 جنيها .

 

أسعار بيض المائدة البلدي اليوم الجمعه 23 يونيو

بلغ متوسط أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعه في شركة البنا جروب ( البني ) 112.75جنيها .

بلغ متوسط أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعه في شركة الصالحية ( البني ) 112.5 جنيها .

بلغ متوسط أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعه في شركة أكتوبر ( الأبيض ) 112.75 جنيها .

بلغ متوسط أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعه في شركة أكتوبر ( البني )112.75جنيها .

بلغ متوسط أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعه في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 112.75 جنيها .

بلغ متوسط أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعه في شركة شوشة المنيا ( البني ) 112.75جنيها .

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