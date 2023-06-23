الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 23 يونيو 2023 في بورصة الدواجن

كتاكيت
كتاكيت

شهدت أسعارالكتاكيت أستقرار في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة خلال مستهل التعاملات،  حيث أن أسعار الكتاكيت تنعكس علي أسعار الدواجن في الأسواق.

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ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم الجمعه 23 يونيو في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

 

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعه 23 يونيو 2023 

سجلت أسعار الكتاكيت عمر يوم في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة في شركة مجموعة حسن الغريب 10 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت عمر يوم في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة في شركة مجموعة القصبي للإستثمار 12  جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت عمر يوم في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة في شركة  طنبول للإستثمار الداجني 12.5  جنيها للكتكوت. 

سجلت أسعار الكتاكيت عمر يوم في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة في شركة  الكناني جروب 9.25 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت عمر يوم في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة في شركة  أسيوط للإستثمار والتنمية 13.75  جنيها للكتكوت.

 

أسعار الكتاكيت عمر يوم في بورصة الدواجن 

 سجلت أسعار الكتاكيت عمر يوم في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة في شركة  القاهرة 10.5  جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت عمر يوم في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة في شركة  سمان أبيض بيور 5 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت عمر يوم في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة في شركة  كتكوت سمان ( الأبيض ) 3.5  جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت عمر يوم في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة في شركة  كتكوت بلدي 5.3  جنيها للكتكوت. 

سجلت أسعار الكتاكيت عمر يوم في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة في شركة كتكوت ساسو 8 جنيها للكتكوت.

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أسعار الكتاكيت البلدي اليوم الجمعه 

سجلت أسعار الكتاكيت عمر يوم في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة في شركة طيبة لجدود للدواجن 12  جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت عمر يوم في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة في شركة التسعين للإستثمار الداجني 9  جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت عمر يوم في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة في شركة  كايرو ثري اية للدواجن 13.5  جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت عمر يوم في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة في شركة الصلاح 10  جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت عمر يوم في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة في شركة  أمات للدواجن 12.5 جنيها للكتكوت.

سجلت أسعار الكتاكيت عمر يوم في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة في شركة  مجموعة الوادي 13 جنيها للكتكوت.

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