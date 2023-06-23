اتحاد الدواجن يطالب بكيان خاص لتسعر خامات الأعلاف

قال أشرف المرشدي، عضو اتحاد منتجي الدواجن، إن القطاع الدجاني يشهد حالة من الانتعاش، حيث شهد القطاع أزمة كبيرة استمرأت إلي أكثر من عام، مشيرا إلى أن القيادة السياسية استطاعت أن تسيطر علي الأزمة من خلال توفير مستلزمات الإنتاج للدواجن، مع توفيرها خلال الفترة الحالية بأسعار مخفضة، نتيجة إلى أن خامات الأعلاف أصبحت متوفرة وبشكل كاف، بإضافة إلي وجود فدائي يكفي لمدة شهرين.

وأوضح في تصريحات خاصة ل "الدستور" أن القطاع الآن يعمل بطاقة 60 %، فقط وذلك ليس لعدم توفير الخامات ولكن صغار المربيين والذين يمثلون 75% من قطاع الإنتاج الداجني، كان لديهم خسائر في الأزمة وهم في انتظار توفير السيولة الكافية للعودة مرة آخرة بكامل طاقتهم، مشيرا إلى أن هناك أزمة في القطاع ويجب التغلب عليها وهي أزمة العشوائية، والتي كانت بسبب في إهدار جهود الدولة من خلال انتشار السوق السوداء في الأسواق والتلاعب بأسعار الأعلاف.

وأكد عضو اتحاد منتجي الدواجن أنه يمكن السيطرة على العشوائية في قطاع الدواجن من خلال إنشاء لجنة مخصصة فقط لحديد أسعار خامات إنتاج أعلاف الدواجن في مصر، ويجب أن تكون مربوطة بالأسعار العالمية حتى لا يتم التلاعب بأسعار من خلال التجار، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون من قبل الجهات المعنية حتى يكون هناك رقابة علي الخامات المستوردة، وهذا سوف يكون لها مردود إيجابي علي القطاع خاصة على صغار المربيين والذي يمثلون 75 % من القطاع.

وتابع أنه على صغار المربيين فهم الأولى في توفير الخامات لهم بأسعار مناسبة، وتلك اللجنة أو الكيان الذي يتم إنشاؤه سوف يساهم في المحافظة على زيادة الإنتاج ودخول القطاعات بشكل كامل مرة أخرى، حيث أن قطاع الدواجن يعمل بها أكثر من 3.5 ملايين عامل بنسبة 10% من سكان مصر فاهو قطاع حيوي ويجب المحافظة عليه.