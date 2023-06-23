أسعار الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 23-6-2023

استقرت أسعار الدواجن عند الانخفاضات التي سجلتها منذ عدة أيام، وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 67 جنيها في بورصة الدواجن الرئيسية بعد أن ارتفعت إلى مستوى 70 جنيها لعدة أسابيع أرجعها العاملون في القطاع إلى اقتراب عيد الأضحى، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم في مصر الجمعة 23-6-2023.



سعر الفراخ اليوم

سعر الدواجن البيضاء: 67 جنيها.

سعر الدواجن الساسو: 82 جنيها.

فراخ أمهات بيضاء: 55 جنيها.

سعر الفراخ البلدي: 100 جنيه.

بياض أبيض سلك 55 جنيها.

بياض أبيض أرضي 57 جنيها.

بياض أحمر سلك 60 جنيها.

بياض أحمر أرضي 64 جنيها.



وكانت أسعار الدواجن قد سجلت ارتفاعات كبيرة منذ بداية الشهر الجاري أرجعها العاملون في القطاع إلى اقتراب عيد الأضحى وارتفاع أسعار اللحوم، مما أدى إلى إقبال المواطنين على شراء الدواجن كبديل، متوقعين تراجعها بعد عيد الأضحى المبارك.

سعر الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض 6 جنيهات

كتكوت ساسو 8 جنيهات.

كتكوت ساسو بيور 11 جنيها.

كتكوت بلدي 6.25 جنيه.

كتكوت أبيض شركات 14 جنيها.

كتكوت أبيض قطعان 7.25 جنيه.

كتكوت هجين 7.50 جنيه.

كتكوت سمان أبيض 3.50 جنيه.

كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه.



سعر كرتونة البيض

وارتفع سعر كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الجمعة بنحو 2 جنيه في الكرتونة من المزرعة، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك، وجاء سعر كرتونة البيض في المزرعة خلال تعاملات اليوم الجمعة كالتالي:

كرتونة بيض أبيض: 112.75 جنيه.

كرتونة بيض أحمر: 114 جنيها.

كرتونة بيض بلدي: 110 جنيهات.