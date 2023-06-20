أسعار العلف البادي اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023

العلف بادي يعطى للدواجن في بداية دورة التربية، و يكون ناعم بتركيز بروتين 23%، وشهدت أسعاره حالة من الاستقرار على مدار الأسابيع الماضية.

ونستعرض في السطور التالية أسعار العلف بادي اليوم الثلاثاء 20 يونيو خلال مستهل التعاملات.

أسعار العلف بادي نامي اليوم الثلاثاء 20 يونيو

بلغ متوسط أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) اليوم 23000 جنيها للطن.

بلغ متوسط أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الإيمان 23000 جنيها للطن.

بلغ متوسط أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الفتاح اليوم 23000 جنيها للطن.

بلغ متوسط أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة فاين فيدز إنترناشيونال اليوم 24800 جنيها للطن.

بلغ متوسط أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الأشقاء اليوم 23700 جنيها للطن.

بلغ متوسط أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة هيثم الصعيدي للأعلاف اليوم 22000 جنيها للطن.

أسعار العلف التسمين بادي 20 يونيو 2023

بلغ متوسط أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة هيرمان اليوم 23500 جنيها للطن.

بلغ متوسط أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الفريد اليوم 23250 جنيها للطن.

بلغ متوسط أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة العبور اليوم 23950 جنيها للطن.

بلغ متوسط أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة أبو غالي اليوم 24000 جنيها للطن.

بلغ متوسط أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة المستقبل اليوم 24400 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين اليوم الأحد 18 يونيو

بلغ متوسط أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الصلاح اليوم 23800 جنيها للطن.

بلغ متوسط أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الوداد اليوم 24100 جنيها للطن.