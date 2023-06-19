بورصة السلع| أسعار العلف بادي تسمين وناهي اليوم الاثنين 19-6-2023

العلف البادي من أهم مدخلات الإنتاج في تربية الدواجن فهو العنصر النهائي والذي يمثل 75% من تربية الدواجن، وقد شهدت أسعار العلف بادي استقرارا خلال الأيام الماضية.

ونستعرض في السطور التالية أسعار العلف البادي اليوم الاثنين 19 يونيو 2023 في بورصة السلع والتي جاءت كالتالي:

أسعار العلف بادي تسمين اليوم الأثنين 19-6-2023

بلغت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة نيو هوب إيجيبت 25500 جنيها للطن.

بلغت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة نوفل 24000 جنيها للطن.

بلغت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة المدينة 23500 جنيها للطن.

بلغت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة النخبة 24200 جنيها للطن.

بلغت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة زهور القاهرة 23150 جنيها للطن.

بلغت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة المدينة المنورة 23500 جنيها للطن.

بلغت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة السنطة جروب 23700 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي ناهي اليوم الاثنين

بلغت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة مجموعة شركات الإسلامية ( محاسب مجدي حسين ) 23900 جنيها للطن.

بلغت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة الممتاز لتصنيع الأعلاف 24700 جنيها للطن.

بلغت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة الحياني 26000 جنيها للطن.

بلغت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 23000 جنيها للطن.

بلغت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة الإيمان 23000 جنيها للطن.

بلغت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة الفتح 23000 جنيها للطن.

بلغت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة ألفا فيد - هولمان 23800 جنيها للطن.

بلغت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة فاين فيدز إنترناشيونال 24800 جنيها للطن.

بلغت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة الأشقاء 23700 جنيها للطن.

بلغت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة هيثم الصعيدي للأعلاف 22000 جنيها للطن.