الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 19 يونيو 2023

مواد البناء
مواد البناء

مع اقتراب موعد العيد الكبير، حرص الالآف من المواطنين على معرفة  سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 عبر جوجل، حيث استقرت أسعار مواد البناء في مصر بتعاملات اليوم الصباحية، داخل الأسواق المصرية، لكي تسجل أسعار الأسمنت المخلوط ما بين مبلغ 1085 إلى قيمة 1130 جنيهًا، بينما سجل الأسمنت المقاوم ما بين 1755 و 1880 جنيهًا، ويترواح سعر الأسمنت الأبيض من ما بين 3475 جنيهًا إلى مبلغ 3600 جنيه.

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 19 يونيو 2023

وتستعرض "الدستور" أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 19- 6- 2023.

أسعار الحديد اليوم الإثنين

  • سعر طن شركة عز 37500 جنيه.
  • سجل سعر طن حديد المصريين 36000 جنيه.
  • وصل سعر طن حديد الكومي 33700 جنيه
  • سعر حديد العشري 34000 جنيه للطن.
  • إما عن سعر حديد الداخلية وصل إلى 37500 جنيه للطن.
  • سعر طن سعر حديد بشاي 37000 جنيه.
  • بينما سجل سعر طن حديد سرحان 33500 جنيه.
  • ارتفع سعر طن حديد المعادي ليصل إلى 33700 جنيه.
  • سعر طن حديد ستيل 34000 جنيه.
  • وصل سعر طن حديد العتال 37000 جنيه.
  • سعر طن حديد بيانكو 33500 جنيه.
  • وعن حديد عطية وصل سعر الطن إلى 37000 جنيه.
  • سعر طن حديد المراكبي 33500 جنيه.

 

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أسعار الأسمنت اليوم الإثنين

  • انخفض سعر الأسمنت المسلح ليصل 1710 جنيهات للطن.
  • سعر طن أسمنت النصر 1665 جنيهًا.
  • سعر طن أسمنت الممتاز 1880 جنيهًا.
  • سعر طن أسمنت حلوان 1720 جنيهًا.
  • سعر طن أسمنت السويدي 1810 جنيهات.
  • سعر طن أسمنت وادي النيل 1670 جنيهًا.
  • سجل أسمنت المعلم نحو 1660 جنيهًا للطن.
  • وصل سعر طن أسمنت العسكري 1685 جنيهًا.
  • وصل سعر طن أسمنت مصر إلى 3600 جنيه.
  • سجل سعر طن رويال المنيا للأسمنت الأبيض 3500 جنيه.
  • بينما سجل سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 3500 جنيه
  • وعن اسمنت حلوان سجل سعر 3550 جنيهًا للطن.
  • بلغ سعر الأسمنت الشركة العربية 1770 جنيهًا للطن.
  • ووصل سعر طن أسمنت أسيوط المقاوم إلى 1755 جنيهًا.
  • سعر طن أسمنت لافارج 1770 جنيهًا.
  • سجل سعر طن أسمنت السويس 1760 جنيهًا.
  • سعر طن أسمنت السويدي المقاوم 1880 جنيهًا.
  • سجل سعر طن أسمنت أسيوط 1125 جنيهًا.
أسعار مواد البناء مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين سعر الحديد والاسمنت اليوم سعر الحديد

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