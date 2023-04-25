بالأسماء.. حركة ترقيات للعاملين في شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح (خاص)

أجرت شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، حركة ترقيات للعاملين في الشركة بقرار من المهندس نشأت مرسي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

وحصلت “الدستور” على قائمة أسماء العاملين الذين تم ترقيتهم في شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح واشتمل قرار الترقية على منح العاملين بعد أول مربوط الدرجة أو علاوة من علاوتها أيهاما أكبر وتستحق العلاوة الدورية في موعدها.

وتضمنت قائمة الأسماء كلِّ من الدرجة الأولي

محمد أحمد الشحات مدير ادارة السلامة والصحة المهنية

أمل جمال الدين محمود الدرس رئيس مهندسين تنفيذ

عماد نبيل عزيز قلدس رئيس أخصائيين

محمد عبد الرحمن عبد العليم سلامة رئيس محاسبيين

أسامة صالح اسماعيل عبد السميع رئيس محاسبيين

سناء مصطفي محمد الشوري رئيس أخصائيين شئون مالية

محمد مدبولي عيسي رئيس مجموعة كتبة شئون مالية

عادل عبد العزيز أبو المعاطي رئيس أمناء مخازن

صابر مصطفي رفاعي حمزة رئيس مشرفين انتاج

ايهاب وهيب فرج دوس رئيس فنيين تنفيذ

محمد فتحي محمد سالم رئيس فنين تنفيذ

عبد الله السيد حسن منصور رئيس فنيين تنفيذ

ابراهيم حافظ سيد الليثي رئيس صناع / براد

عماد الدين مصطفي عبد الفتاح رئيس صناع / براد

خالد حنفي امام مصطفي رئيس صناع /براد

سالم السيد سالم رئيس صناع

سعيد محمد علي رضوان رئيس صناع / براد

جورج متري زخري رئيس صناع / براد

صابر خالد علي حسن رئيس صناع

محمد سيد عثمان النوبي رئيس عمال مخازن

أشرف السيد أمين يوسف رئيس حرفيين تليفون

ميلاد ندهي خلة سلامة رئيس صناع

عادل عبد العال برعي رئيس صناع

محمد فهمي قبيص عقل رئيس صناع

أسامة عبد المطلب عواد رئيس عمال

امام نصار امام نصار رئيس عمال

حسن جودة أحمد عيسي رئيس حراس

ربيع زيان علي محمد رئيس سائقيين

عماد رشيد عبد محمد رئيس سائقيين

أمير سميركامل دوس رئيس سائقيين

محمد علي جابر رئيس حراس

محمد فتحي السيد أحمد رئيس سائقيين

أحمد سعيد يوسف محمد رئيس حرفيين مكانيكا

أحمد عجمي عبد المقصود رئيس حراس

أشرف أحمد اسماعيل رئيس حرفيين مكانيكا

السيد محمود حسن نصر رئيس حرفيين صحي

أيمن فتحي عبد العال رئيس حرفيين تنفيذ

جابر الضوي عبد الجليل رئيس حراس

جرجس مكيين صليب

حسين محمد محمود بركات رئيس حرفيين نجارة

خالد محمود أحمد رجب رئيس حرفيين نجارة

زهران محجوب عبد الظاهر رئيس عمال

سمير أبو مسلم أحمد رئيس سائقين

سيد بهلول أحمد يونس رئيس عمال

سيد صابر خليل رئيس عمال – عماد حلمي وهبة رئيس حرفيين صحي

مجدي أحمد علي رئيس حرفيين تليفون

محمد امام حامد هريدي رئيس حرفيين نجارة

هشام فتحي السيد ابراهيم رئيس حرفيين نجارة مسلح

ياسر عبده صديق أحمد رئيس حرفيين تنفيذ

رفعت كامل سيد خليل رئيس حرفيين نجارة

صبري محمد سلامة رئيس حرفيين صحي

محمود مصطفي محمد ابراهيم رئيس عمال

عبد الناصر محمد خليفة رئيس حرفيين نجارة

شعبان محمد عطية رئيس عمال

محمود محمد محمود موافي رئيس حرفيين نجارة

جمعة عبد الظاهر مبرووك رئيس معاوني خدمة

جمال علي هارون بركات رئيس معاوني خدمة

ناجي عطية عطية أحمد رئيس سائقين

يماني شلبي علي شلبي رئيس سائقين

فيما اشتملت أسماء العاملين الذين تم ترقيتهم ‘لى الدرجة الثانية المستوى الأول كلا من محمد ابراهيم محمد متولي محاسب ممتاز – محمود مختار محمد محاسب ممتاز – منال مصطفى أحمد عبد الحميد مهندس ممتاز تنفيذ – مها ماضي مشرف ماضي أخصائي ممتاز شؤن فنية – نشأت عبد العظيم عبد المنصف محاسب ممتاز – ريهام فاروق يوسف مهندس ممتاز تنفيذ – شاهندة مصطفى همام أخصائي ممتاز حاسب ألي – محمود علي حجازي مهندس ممتاز ميكانيكا – فاطمة الزهراء محمود أخصائي ممتاز شؤن مالية – محمد سمير حسين أخصائي ممتاز سكرتارية – زغلول عيد حسن الجوهري رئيس فني ممتاز ورش – زينهم فتحي سند مشرف تنفيذ ممتاز.

فيما اشتمل المستوى الثاني علي – محمد نعيم محمد عوض صراف ممتاز – محمد عبد الفتاح ابراهيم رئيس فني تشغيل ممتاز – محمد سمير موسي مشرف حراسة ممتاز واشتمل المستوى الثالث علي كلا من عاطف حسين حافظ صانع صيانة ممتاز / سروجي – أيمن محمد عبده مسعود سائق ممتاز – جمال فريد محمود سائق ممتاز – سعيد فوزي حسن سائق ممتاز – طه مصطفي حسن صانع انتاج ممتاز / براد – محمد حسن محمد الباره سائق ممتاز – محمد عويس سيد سائق ممتاز – فراج محمد شعبان حارس ممتاز – أسامه محمد عثمان حارس ممتاز – رفعت عطية محمد أحمد حارس ممتاز – محمود محمد حميد حارس ممتاز – عبد العظيم أحمد جبرين حرفي ممتاز تنفيذ نجارة – أحمد ابراهيم حسن هاشم صانع صيانة ممتاز لحام كاوتش .

فيما اشتملت أسماء العاملين الذين تم ترقيتهم إلى الدرجة الثالثة مايلي المستوى الثاني هو أحمد حسين محمد فني أول / ورش – أحمد عماد حمدي فني أول / تنفيذ – حسام محسن عبد الحميد فني أول / تنفيذ – فيما اشتملت أسماء المستوي الثالث علي كلا من محمد فرج سلومة سائق أول – عبد الله عوض أبو زيد سائق أول – رضا فاروق السيد حارس أول .