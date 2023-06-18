شعبة الدواجن: بشرى سارة عن انخفاض أسعار الفراخ والأرز الفترة المقبلة

كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، عن زيادة الاحتياطي الاستراتيجي لكل سلعة بنسبة 40% بعد قيام الحكومة بتوفير الدولار من أجل تأمين السلع الاستراتيجية قبل عيد الأضحى المبارك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يصل إلى 12 شهرًا، والاحتياطي من الأرز يصل إلى 6 أشهر والذرة الصفراء 4 أشهر.

وتابع، أن سعر الذرة الصفراء في السوق المصرية 11 ألف جنيه، بينما السعر العالمي يقدر بـ9 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن سعر الصويا يضرب أسعار الدواجن ويرتفع عن السعر العالمي بنحو 10 آلاف جنيه.

وأوضح، أنه في حال توفير الصويا وتخفيض الزيادة التي تقدر بـ 10 آلاف جنيه عن السعر العالمي، من الممكن أن تنخفض أسعار الفراخ بالمزرعة من 67 جنيهًا للكيلو إلى 58 جنيهًا، لافتاً إلى أن سعر كيلو الدجاج الآن في مصر يصل للمواطن بـ 75 جنيهًا، مؤكدًا أن هناك اكتفاء ذاتي من الدواجن بمصر.

وأشار إلى أن انخفاض سعر الأرز بالأسواق إلى 24 جنيهًا في الأسواق بدلا من 32 جنيهًا.

ضرورة متابعة الإفراجات الجمركية للصويا

وأكد على ضرورة متابعة الإفراجات الجمركية للصويا ومحاسبة من يسعرون الدولار بـ 45 جنيهًا بينما الدولة توفر العملة الدولارية بالسعر الرسمي الذي يصل إلى 30 جنيهًا، موضحا أن بعض التجار لم تخفض أسعارها وبالتالي لن تنعكس جهود الدولة على المواطن.