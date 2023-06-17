أسعار العلف بادي نامي اليوم السبت 17 يونيو في بورصة السلع
شهدت أسعار العلف بادي تراجع طفيف في الأسعار في بورصة الدواجن اليوم السبت 17 يونيو خلال التعاملات الصباحية.
ونستعرض في السطور التالية أسعار العلف بادي اليوم السبت 17 يونيو.
أسعار العلف بادي سوبر اليوم السبت 17 يونيو
سجلت أسعار علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة السفير للأعلاف ( غبور سابقا ) 23600 جنيها للطن.
سجلت أسعار علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة النخبة 24200 جنيها للطن.
سجلت أسعار علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة المدينة 23500 جنيه للطن.
سجلت أسعار علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة المستقبل 24400 جنيها للطن.
سجلت أسعار علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة الاستثمار 22000 جنيها للطن.
سجلت أسعار علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة مجموعة شركات الإسلامية ( محاسب مجدي حسين ) 23900 جنيها للطن.
سجلت أسعار علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة زهور القاهرة 23650 جنيها للطن.
سجلت أسعار علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة المدينة المنورة 25000 جنيها للطن.
سجلت أسعار علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة الممتاز لتصنيع الأعلاف 24700 جنيها للطن.
أسعار العلف بادي نامي اليوم السبت 17 يونيو
سجلت أسعار علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة نوفل 24500 جنيها للطن.
سجلت أسعار علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة إيجيبت فيد 24300 جنيها للطن.
سجلت أسعار علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة أبو غالي 24000 جنيها للطن.
سجلت أسعار علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة النهار جروب 24000 جنيها للطن.
سجلت أسعار علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة الوداد 24100 جنيها للطن.
سجلت أسعار علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 23000جنيها للطن.
سجلت أسعار علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة هيرمان 24000 جنيها للطن.
سجلت أسعار علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة الصلاح 23800 جنيها للطن.
سجلت أسعار علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة الإيمان 23000 جنيها للطن.
سجلت أسعار علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة العبور 23950 جنيها للطن.
سجلت أسعار علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة الفتح 23000 جنيها للطن.
سجلت أسعار علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة ألفا فيد - هولمان 23800 جنيها للطن.
سجلت أسعار علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة فاين فيدز إنترناشيونال 24800 جنيها للطن.
سجلت أسعار علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة الأشقاء 23700 جنيها للطن.
سجلت أسعار علف بادي تسمين سوبر 23% في شركة القاهرة 24390 جنيها للطن.