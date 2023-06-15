الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الخميس 15 يونيو في الشركات

العلف بادي
العلف بادي

العلف بادي من أهم مدخلات الإنتاج في تربية الدواجن، وهو العنصر الأساسي وقد شهدت أسعاره تراجعا بنسبة كبيرة خلال الأسابيع الماضية حيث كان يسجل 29000 ألف جنيه وتراجع إلى 23000 جنيه للطن.

وتقدم "الدستور" أسعار العلف بادي اليوم 15 يونيو خلال التعاملات الصباحية.

أسعار العلف بادي اليوم 15 يونيو 2023 

بلغ متوسط أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة مجموعة شركات الإسلامية (محاسب مجدي حسين) 23900 جنيه للطن.

بلغ متوسط أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة ألفا فيد - هولمان 23800.

بلغ متوسط أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة المستقبل 24400 جنيه.

بلغ متوسط أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة المدينة 23500 جنيه.

بلغ متوسط أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة النخبة 24200 جنيه.

بلغ متوسط أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الأشقاء 23700 جنيه.

بلغ متوسط أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الشروق 24000 جنيه.

بلغ متوسط أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة النهضة للأعلاف 24500 جنيه.

بلغ متوسط أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة النهار جروب 24500 جنيه.

بلغ متوسط أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة نوفل 24500 جنيه.

بلغ متوسط أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الممتاز لتصنيع الأعلاف 24700 جنيه.

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أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم

بلغ متوسط أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الوداد 24100 جنيه.

بلغ متوسط أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الصلاح 23800 جنيه.

بلغ متوسط أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة مصر الفيوم 23500 جنيه.

بلغ متوسط أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الفتح 23000 جنيه.

بلغ متوسط أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة فاين فيدز إنترناشيونال 24800 جنيه.

بلغ متوسط أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة إيجيبت فيد 24300 جنيه.

بلغ متوسط أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة السنطة جروب 24200 جنيه.

بلغ متوسط أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الحياني 26000 جنيه.

بلغ متوسط أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة العبور 23950 جنيه.

بلغ متوسط أسعار علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة هيرمان 24000 جنيه.

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