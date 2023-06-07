أسعار علف بادى التسمين اليوم 7-6-2023

أعلاف الدواجن (علف بادي) يعتبر من أهم خامات الأعلاف فهو المنتج النهائي في المصانع،والذي يتم توريدة للمزراع، وقد شهدت أسعاره تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية.

أسعار العلف البادي نامي اليوم الأربعاء 7 يونيو

ونستعرض في السطور التالية أسعار العلف بادي اليوم الأربعاء 7 يونيو في الشركات في بورصة الكناني:

بلغت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة السنطة جروب بـ 25200 جنيها للطن بمقدار تراجع 500 جنيها للطن.

بلغت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة الفريد بـ 25500 جنيها للطن.

بلغت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة المدينة دواجن بادي تسمين سوبر 23% بـ 26000 جنيها للطن.

بلغت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة النخبة دواجن بادي تسمين سوبر 23% بـ 25200

بلغت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة مصر الفيوم دواجن بادي تسمين سوبر 23%بـ 25000

بلغت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة مجموعة شركات الإسلامية ( محاسب مجدي حسين )بـ 25400 جنيها للطن.

قائمة أسعار العلف بادي اليوم الأربعاء

بلغت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة زهور القاهرة بـ 25650 جنيها للطن.

بلغت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة الهدهد بـ 25500 جنيها للطن.

بلغت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة إيجيبت فيد بـ 25400 جنيها للطن.

بلغت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة الوداد بـ 25000 جنيها للطن.

بلغت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة المرعي بـ 25400 جنيها للطن.

بلغت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة نوفل بـ 25500 جنيها للطن.

بلغت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة الحياني بـ 26400 جنيها للطن.

بلغت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة أبو غالي بـ 25500 جنيها للطن.

بلغت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة الشروق بـ 25500 جنيها للطن.

بلغت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة الرحمة بـ 24500 جنيها للطن.

بلغت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة الممتاز لتصنيع الأعلاف بـ25500 جنيها للطن.

بلغت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة الصلاح بـ24800 جنيها للطن.

بلغت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة الإيمان بـ 25000 جنيها للطن.