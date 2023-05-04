ضبط 15 مخالفة تموينية وطن ونصف علف فى حملة رقابية بأبوقرقاص بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية حملة تموينية رقابية وتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والمطاعم ومنافذ بعيع السلع الغذائية والمخابز البلدية المدعمة أسفرت عن ضبط وتحرير 15 مخالفة متنوعة وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قال تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص نظم حملة تموينية مكبرة تحت إشراف إدارة التموين بالمركز على المخابز البلدية لضبط كل المخالفات والتأكد من جودة الخبز المنتج أسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرًا متنوعًا شملت نقص وزن ومواصفات ونظافة وعدم صرف بون وعدم وجود سجل وعدم الإعلان وعلى المحلات التجارية كما تم التحفظ على طن ونصف علف و25 كيلو فسيخ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري بكل أحياء المدينة والقرى التابعة لها، وذلك لفرض الانضباط التمويني على الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي حرصًا على صحة المواطنين والتأكد من توافر كل احتياجات المواطنين وعدم استغلالهم وضبط جميع المخالفات ومرتكبيها واتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي وتعليمات الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز وتكثيف الحملات التموينية لضمان استقرار الأسواق وضبط التجار الجشعين الذين يستغلون احتياجات المواطنين وإخطار النيابة المختصة لتجري شئونها.

وشدد رئيس المركز على ضرورة استمرار الحملات التموينية على المخابز والمحلات التجارية لضبط كل المخالفات التموينية للتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف الخبز بدائرة مركز ومدينة أبوقرقاص، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تتم بشكل يومي.

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