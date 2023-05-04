الخميس 04 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 15 مخالفة تموينية وطن ونصف علف فى حملة رقابية بأبوقرقاص بالمنيا

حملة تموينية على
حملة تموينية على الأسواق والمخابز بأبوقرقاص بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية حملة تموينية رقابية وتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والمطاعم ومنافذ بعيع السلع الغذائية والمخابز البلدية المدعمة أسفرت عن ضبط وتحرير 15 مخالفة متنوعة وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قال تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص نظم حملة تموينية مكبرة تحت إشراف إدارة التموين بالمركز على المخابز البلدية لضبط كل المخالفات والتأكد من جودة الخبز المنتج أسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرًا متنوعًا شملت نقص وزن ومواصفات ونظافة وعدم صرف بون وعدم وجود سجل وعدم الإعلان وعلى المحلات التجارية كما تم التحفظ على طن ونصف علف و25 كيلو فسيخ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها. 

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري بكل أحياء المدينة والقرى التابعة لها، وذلك لفرض الانضباط التمويني على الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي حرصًا على صحة المواطنين والتأكد من توافر كل احتياجات المواطنين وعدم استغلالهم وضبط جميع المخالفات ومرتكبيها واتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي وتعليمات الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز وتكثيف الحملات التموينية لضمان استقرار الأسواق وضبط التجار الجشعين الذين يستغلون احتياجات المواطنين وإخطار النيابة المختصة لتجري شئونها.

وشدد رئيس المركز على ضرورة استمرار الحملات التموينية على المخابز والمحلات التجارية لضبط كل المخالفات التموينية للتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف الخبز بدائرة مركز ومدينة أبوقرقاص، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تتم بشكل يومي.

344408533_533982372280667_4643501845509368876_n
344408533_533982372280667_4643501845509368876_n
344562645_556888473246342_1117174809622473341_n
344562645_556888473246342_1117174809622473341_n
344400776_631845038329239_6157355967058280076_n
344400776_631845038329239_6157355967058280076_n
344576605_1319483652282299_5666825246293145383_n
344576605_1319483652282299_5666825246293145383_n
344583621_639815531294360_5727236762362102377_n
344583621_639815531294360_5727236762362102377_n
ضبط 15 مخالفة تموينية التحفظ علي طن ونصف علف حملة رقابية بأبوقرقاص بالمنيا تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

الأكثر قراءة

مقتل الفنانة السودانية آسيا عبد المجيد فى تبادل لإطلاق النار بالخرطوم

الرئيس السيسى يوجه بسرعة الانتهاء من الاستاد الرياضى بمقر القيادة الاستراتيجية قبل العيد

الطلاب المصريون بالسودان يحملون وزيرة الهجرة رسالة شكر وتقدير للرئيس السيسى (صور)

مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة سوهاج ينظم دورة تدريبية لرفع درجة الوعي

وزير الطيران المدنى يبحث آليات نقل الحجاج الفلسطينيين للأراضى السعودية (صور)

وزيرة الهجرة: مصر لا تترك أبناءها وتقف معهم دائما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

بكر عويضة يكتب: تتويج تشارلز يحدّث نهج إليزابيث

ماجد حبته

.. وبدأ الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

نورا ناجي.. هُوِيَّة نقيَّة ونجوميَّتان

مدحت بشاى

الإعلام الدينى.. والحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات