شركة السكر تخفض سعر العلف الحيوانى ألف جنيه ليصل إلى 8500 للطن

كشف مصدر مسئول بشركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين، عن تخفيض الشركة لسعر بيع طن العلف الحيواني بروتين 11% بنحو ألف جنيه على كل طن ليصبح سعره 8500 جنيه بدلا من 9500 جنيه.

وأضاف المصدر، عمليات طرح العلف الحيواني بروتين 11% و12% و16% بالأسعار الجديدة تستمر طوال شهر رمضان بمصنع العلف التابع للشركة في منطقة أرمنت بمحافظة الأقصر.

وكان رئيس البورصة المصرية، رامي الدكاني، قد أكد خلال لقاءه مع جمعية رجال الأعمال، فبراير الماضي، عن اعتزام البورصة السلعية البدء في تنفيذ مزادات على بيع الذرة الصفراء خلال أسبوعين، وهو ما لم يحدث حتى الآن.



يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية للمساهمة في إتاحة أعلاف الدواجن لصغار مربي الدواجن للمحافظة علي هذه الصناعة الهامة حيث تستمر التموين من جهة أخرى من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية على التعاقد علي توريد ذرة صفراء مستوردة ليصبح إجمالي الكميات التي تم التعاقد عليها ١١٠ ألف طن.