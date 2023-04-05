الأربعاء 05 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شركة السكر تخفض سعر العلف الحيوانى ألف جنيه ليصل إلى 8500 للطن

علف
علف

كشف مصدر مسئول بشركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين، عن تخفيض الشركة لسعر بيع طن العلف الحيواني بروتين 11% بنحو ألف جنيه على كل طن ليصبح سعره 8500 جنيه بدلا من 9500 جنيه.

 

وأضاف المصدر، عمليات طرح العلف الحيواني بروتين 11% و12% و16% بالأسعار الجديدة تستمر طوال شهر رمضان بمصنع العلف التابع للشركة في منطقة أرمنت بمحافظة الأقصر.

 

وكان رئيس البورصة المصرية، رامي الدكاني، قد أكد خلال لقاءه مع جمعية رجال الأعمال، فبراير الماضي، عن اعتزام البورصة السلعية البدء في تنفيذ مزادات على بيع الذرة الصفراء خلال أسبوعين، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
 

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية للمساهمة في إتاحة أعلاف الدواجن لصغار مربي الدواجن للمحافظة علي هذه الصناعة الهامة حيث تستمر التموين من جهة أخرى من خلال  الهيئة العامة للسلع التموينية على التعاقد علي توريد ذرة صفراء مستوردة ليصبح إجمالي الكميات التي تم التعاقد عليها ١١٠ ألف طن.

الهيئة العامة للسلع التموينية التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية البورصة المصري البورصة السلعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية السكر والصناعات التكاملية القابضة للصناعات القابضة للصناعات الغذائية

الأكثر قراءة

حالة الطقس فى مصر وبيان درجات الحرارة اليوم الأربعاء 5-4-2023

سعر الدولار والريال السعودى اليوم الأربعاء 5-4-2023 فى مصر

سعر الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 5-4-2023

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 5-4-2023 من القرآن والسنة النبوية

لليوم السادس.. إقبال جماهيرى كبير لحضور ليالى رمضان فى أسوان (صور)

مكارثى: المدعى العام لمانهاتن يوجه اتهامات مسيسة إلى ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال زايدة

50 عاما من الفخر

جمال رشدي

انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد "بريكس"‏

كريم فرغلى

الدراما المصرية .. عودة إلى المقدمة

محمد رفعت

الزراعة في "مصر الجديدة "!

أمل زيادة

الكتيبة101

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

عماد سليمان

أن تكون عضوًا فى «المُتحدة»

أشرف سالم

«أرض الفيروز».. عودة السيادة

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى: «اعتداءات سافرة ونطالب بوقفها فورًا»

القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى.. واعتداءات عنيفة ضد الفلسطينيين (فيديو)

أنظمة المعلومات فى شركة بريد إسرائيل تتعرض لعملية اختراق