ضبط 10 أطنان علف حيواني مجهول المصدر فى حملة تموينية بالغربية

قامت مديرية التموين بالغربية، بشن حملة مكبرة برئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، على مركز ومدينة السنطة، وذلك بناء علي تعليمات علي مصيلحي وزيرالتموين والتجارة الداخلية وطارق رحمي محافظ الغربية، وبتوجيهات المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية بتشديد الرقابة التموينية على جميع الأنشطة التجارية للتأكد من التزامهم الكامل بالقوانين والقرارات الوزارية.

وأسفرت الحملة التي قادها مدير إدارة تموين السنطة عن ضبط والتحفظ على كميات من الأعلاف الحيوانية مجهولة المصدر وعير معلومة البيانات المدونة على الشكائر، ويشتبه بعدم صلاحيتها للإستخدام، بكمية قدرها 200 شيكارة بإجمالى 10 أطنان علف حيوانى مجهول المصدر وغير صالح للاستخدام.

كما تم ضبط مصنع أعلاف حيوانية لقيامه بتخزين كميات من الأقماح المحلية على هيئة شكائر بداخل المصنع؛ لاستخدامها فى غير الغرض المخصص لها، وتم تحرير محضر جنحة بالمخالفة، والتحفظ عليها لصالح شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا.

وكذلك تم ضبط كمية من الخبز المدعم، داخل أحد المزارع داخل نطاق دائرة مركز السنطة، يتم إطعامه للماشية بالمخالفة للقانون، تم تحرير محضر باستخدامها فى غير الغرض المخصص لها، وتم تحرير محضر جنحة بالمخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، والعرض على وكيل النائب العام لاتخاذ اللازم.