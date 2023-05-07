ضبط نصف طن قمح داخل مصنع علف بقرية برما بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط نصف طن قمح محلي موسم ٢٠٢٣ بداخل مصنع علف بقرية برما مركز طنطا، وكمية علف ٢ طن علف مخلوط بقمح، وتم تحرير محضر جنحة بذلك.

جاء ذلك بناءً على تعليمات وتوجيهات المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على مصانع الأعلاف وتم تشكيل لجنة اليوم الأحد، برئاسة التموين بالاشتراك مع لجنة المحافظة.

كما تم ضبط نصف طن قمح محلي موسم ٢٠٢٣ بداخل مصنع علف بقرية برما مركز طنطا وكمية علف ٢ طن علف مخلوط بقمح وتم تحرير محضر جنحة بذلك.