سعر الأعلاف| العلف بادي تسمين اليوم الأحد 18-6-2023

استقرت أسعار علف التسمين اليوم الاحد فهو من أهم مدخلات الإنتاج للدواجن ، حيث تنعكس أسعاره على السعر النهائي للدواجن.

سعر الأعلاف اليوم

ونستعرض في السطور التالية أسعار العلف التسمين اليوم في بورصة الدواجن

أسعار العلف بادي نامي اليوم الأحد 18 يونيو

بلغت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) اليوم 23000 جنيها للطن.

بلغت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الإيمان 23000 جنيها للطن.

بلغت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الفتاح اليوم 23000 جنيها للطن.

بلغت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة ألفا فيد - هولمان اليوم 23800 جنيها للطن.

بلغت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة فاين فيدز إنترناشيونال اليوم 24800 جنيها للطن.

بلغت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الأشقاء اليوم 23700 جنيها للطن.

بلغت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة هيثم الصعيدي للأعلاف اليوم 22000 جنيها للطن.

بلغت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة هيرمان اليوم 23500 جنيها للطن.

بلغت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الفريد اليوم 23250 جنيها للطن.

بلغت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة العبور اليوم 23950 جنيها للطن.

بلغت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة إيجيبت فيد اليوم 23400 جنيها للطن.

بلغت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة أبو غالي اليوم 24000 جنيها للطن.

بلغت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة المستقبل اليوم 24400 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين اليوم الأحد 18 يونيو

بلغت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الصلاح اليوم 23800 جنيها للطن.

بلغت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الوداد اليوم 24100 جنيها للطن.

بلغت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة السفير للأعلاف ( غبور سابقا )اليوم 23600جنيها للطن.

بلغت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة مصر الفيوم اليوم 23500 جنيها للطن.

بلغت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة مؤسسة العامر اليوم 23500 جنيها للطن.

النهار جروب اليوم 24000 جنيها للطن.

بلغت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الإستثمار اليوم 22000 جنيها للطن.

بلغت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة الشروق اليوم 24000 جنيها للطن.

بلغت أسعار دواجن بادي تسمين سوبر 23% في شركة النوبارية اليوم 23700 جنيها للطن.

قد يهمك أيضا: