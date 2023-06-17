السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

في التعاملات المسائية... انخفاض في أسعار الذهب اليوم للمرة الثانية على التوالي

الذهب
الذهب

تقدم “الدستور” نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية: إن هناك انخفاض في أسعار الذهب اليوم للمرة الثانية على التوالي.

وأضاف مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب سجلت وفق آخر تحديث كالتالي:

أسعار الذهب الآن

عيار 24   نحو   2571  جنيهًا.

عيار 21  نحو   2250  جنيهًا.

عيار 18  نحو   1928  جنيهًا. 

وأضاف عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن أسعار الجنيه الذهب  18000  جنيه، موضحًا أن الأسعار لا تشمل المصنعية، وسجل اليوم سعر الذهب العالمي 1957  دولار للأونصة.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية  بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي وتداعياتها على الأسواق.

آخر تحديث أسعار الذهب اقتصاد أسعار الجنيه الارتباك

الأكثر قراءة

الأزمة الروسية - الأوكرانية.. مدبولى: سوف نواصل جهدنا الإفريقى تحقيقًا للهدف الأسمى وهو تحقيق السلام

خطة توفير الـ30 مليارًا.. عملية خفض الاستيراد: تطوير الإنتاج المحلى لتصنيع «البديل الجيد»

أسماء المصريين الناجيين في حادث غرق "مركب اليونان" (صور)

“مصايف الإسكندرية” عن ظهور القرش فى "المكس": موسم تزاوج وغير مؤذية

أمان الغرباء.. كيف تتعامل مصر مع ملف اللاجئين؟

بوتين يلتقى وفد الوساطة الإفريقية لبحث وقف الحرب فى أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس