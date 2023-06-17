في التعاملات المسائية... انخفاض في أسعار الذهب اليوم للمرة الثانية على التوالي

تقدم “الدستور” نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية: إن هناك انخفاض في أسعار الذهب اليوم للمرة الثانية على التوالي.

وأضاف مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب سجلت وفق آخر تحديث كالتالي:

أسعار الذهب الآن

عيار 24 نحو 2571 جنيهًا.

عيار 21 نحو 2250 جنيهًا.

عيار 18 نحو 1928 جنيهًا.



وأضاف عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن أسعار الجنيه الذهب 18000 جنيه، موضحًا أن الأسعار لا تشمل المصنعية، وسجل اليوم سعر الذهب العالمي 1957 دولار للأونصة.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي وتداعياتها على الأسواق.