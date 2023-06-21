"برنامج الفرصة".. مشروع مستدام لإنتاج الأعلاف والدواجن الأورجانيك

قدم المتسابق هاني النحاس، أحد أعضاء فريق إنتر جرين لإنتاج الأعلاف والدواجن الأورجانيك، فكرة مشروعه الاستثماري للجنة تحكيم برنامج الفرصة.

وقال: "بنعتمد على الزراعة المستدامة، بنزرع مكونات العلف كلها بشكل أورجانيك من البداية وبنستخدم مضادات عن طريق مكونات عشبية وفطرية، ومنتجاتنا علف أورجانيك ودواجن أورجانيك".

وعلقت لجنة التحكيم: "فكرة المشروع مذهلة ولكن لا بد من الحصول على التراخيص والتصاريح الطبية من الجهات المسئولة"، متابعة: "فرصة ثانية، السنة القادمة إن شاء الله".

برنامج "الفرصة"

خصص برنامج "الفرصة" الحلقة الثالثة من الموسم الجديد والمُذاع عبر فضائية "ON" لاستقبال المتسابقين من محافظة المنيا ومحافظات الصعيد ليعرضوا مشروعاتهم على لجنة تحكيم التصفيات.

وتكونت لجنة التحكيم من خبراء الاستثمار، في الشركات الناشئة، من حسن منسي، مدير مشروعات التنمية، ومحمد علاء الدين، المدير الإقليمي في صندوق جلوبال، وسارة عنان، خبيرة الاستثمار في فانشر سوق في مصر، ومحمد الدلال، الرئيس التنفيذ لقمة تكني أكبر فاعلية ريادة أعمال في الشرق الأوسط، ومحمد حمزة، خبير إطلاق شركات ناشئة.