دفاع المتهم بدهس "طبيبة التجمع" في سباق سيارات: الضحية غلطانة

استمعت محكمة جنح التجمع، اليوم الثلاثاء، لدفاع المتهم في حادث دهس طبيبة التجمع تسنيم بسطاوي بالقاهرة الجديدة، خلال سباق سيارات مع صديق له.

وقال محامي المتهم، إن موكله لم يرتكب أي إهمال: "كان ماشي في شارع التسعين في الشتاء والشارع مفيهوش إشارات مرور، والمجني عليها كان يجب عليها الحذر وهي تعبر الطريق، المتهم لم يرتكب أي خطاء، والمجني عليها كانت تعبر متسرعة الطريق للوصول إلى منزلها وهو خطأها".

وكشفت التحقيقات أن المتهم قاد سيارته بسرعة جنونية في سباق مع صديقه بالتجمع، ما تسبب في إصابتها بنزيف حاد في المخ وكسور شديدة وفقدان في الوعي.