السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراسل القاهرة الإخبارية يكشف تداعيات تصريحات طبيب البيت الأبيض عن صحة بايدن

بايدن
بايدن

قال ياسر نور الدين، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من نيويورك، إن تصريحات روني جاكسون، طبيب البيت الأبيض، والتي قال فيها أنه الرئيس جو بايدن لا يصلح طبيًا لكي يكون رئيسًا للبلاد مرة أخرى.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن تصريحات الطبيب الذي يميل للحزب الجمهوري، أرت الجدل في الشارع الأمريكي، خاصة ونحن نقترب على الانتخابات الإمريكية.

ونوه، أن في حالة فوز بايدن بولاية أخرى، سيزج بـ"جاكسون" في السجن، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الرئيس الحالي جو بايدن، مشيرًا أن تصريحاته بمثابة "ضربة بالظهر".

وعن ما يحدث في الداخل الإمريكي، فهناك الكثير من المشكلات السياسية والاقتصادية تحيط بالولايات المتحدة الأمريكية، ولعل أشهرها أزمة المهاجرين الغير شرعين.

مراسل القاهرة الاخبارية طبيب البيت طبيب البيت الأبيض بايدن ياسر نور الدين القاهرة الإخبارية

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