"الصحة" تسحب أدوية مسكنة من الصيدليات.. لهذا السبب

حذرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في المتحدث الرسمي لها الدكتور حسام عبدالغفار، من تناول أي أدوية مغشوشة، وذلك بعد سحب عدد من الأدوية من الصيدليات المصرية، كان أشهرها مسكن الألم وخافض الحرارة "بارامول".

وأكد عبدالغفار على خطورة تناول الأدوية المغشوشة على صحة الإنسان، مشيرًا إلى أنها قد تسبب آثارًا جانبية وخيمة على مختلف أعضاء الجسم، مشددا على ضرورة استشارة الطبيب المختص فورًا في حال الشك بأي دواء.

سحب الأدوية المغشوشة

من جانبه، أوضح الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن سحب الأدوية المغشوشة لا يقتصر على مصر فقط، بل هو إجراء متبع على مستوى العالم، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تلزم جميع هيئات الدواء حول العالم بإعلان الصيادلة والأطباء عن أي دواء يتم سحبه من السوق، وذلك حفاظًا على صحة المرضى.

وأكد عوف على ضرورة توعية الأطباء والصيادلة بالأدوية المغشوشة وسحبها من الأسواق، نظرًا لخطورتها على صحة المرضى.

واشار إلى أن بعض هذه الأدوية قد تسبب مضاعفات خطيرة، مثل الموت في حال كانت حقنًا، أو تلفًا في القلب والكبد والكلى في حال كانت أدوية، أو حساسية جلدية في حال كانت كريمات.

وكانت هيئة الدواء المصرية قد أصدرت تقريرًا رسميًا بسحب أشهر مسكن ألم وخافض حرارة من السوق، وهو "Paramol ped supp"، وذلك لعدم مطابقة المستحضر للمواصفات المعتمدة من قبل الهيئة.

وطالبت الهيئة المواطنين بالتواصل معها في حال الشك بأي دواء، وذلك من خلال الاتصال بالخط الساخن 15301 أو زيارة موقعها الإلكتروني.