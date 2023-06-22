استقرار أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

استقرت أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الخميس، حيث بلغ سعر طن الذرة ”أرجنينى“: 13300 جنيه، فيما بلغ سعر طن الذرة “برازيلى”: 13300 جنيه، في حين بلغ سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 11200 جنيه، بينما بلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ”محلى حورس”: 1900 جنيه، في حين بلغ سعر أردب الذرة الشامية : 1850 جنيهًا.

وسجل سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 14000 جنيه، بينما سجل سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 40300 جنيه، بينما سجل سعر طن كسب صويا محلي 44%: 33000 جنيه، وسجل سعر طن كسب صويا 46% محلى : 34000 جنيه، فيما سجل سعر طن صويا فول فات “مستورد”: 36900 جنيه أرضه، وسجل سعر طن صويا فول فات ”محلي” : 36500 جنيه ”أرضه ”، كما سجل سعر طن صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 28600 جنيه ”أرضه”، وسجل سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي”: 23800 جنيه ”أرضه”.

وبلغ سعر طن كسب عباد +36% :24000 جنيه، كما بلغ سعر طن جيلوتين ”مستورد”: 47100 جنيه ، وبلغ سعر طن رده بران محلي: 11000 جنيه، بينما بلغ سعر طن جيلوتين ” محلى”: 47000 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة: 11500 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد ، وسجل سعر حمل تبن القمح “جديد” 250 جنيهًا.

أسعار أعلاف الدواجن:

وسجل طن أعلاف بادى 23000 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 22800 جنيه للطن .فى حين سجل طن العلف ناهى 22650 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 22550 جنيه للطن ، وسجل طن العلف بياض بـ 20000 جنيه.، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 19600جنيه.وسجل سعر طن بياض 16%بـ 19200 جنيه للطن .وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 19000 جنيه.