أسعار الدواجن اليوم الجمعة 23-6-2023 في بورصة الدواجن

استقرت اليوم الجمعة 23 يونيو أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث سجلت نفس أسعار أمس، وقد شهد القطاع الدواجني استقرارًا ملحوظًا وعاد إلى طبيعة العمل عقب توفير خامات الأعلاف بشكل كبير.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 23 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الجمعة 23 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية وجاءت كالتالي

أستقرات أسعار الدواجن البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم عند 68 جنيها، وتباع في المحلات الشعبية بـ 75 جنيها للكيلو.

استقرات أسعار الدواجن الأمهات في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم عند 58 جنيها، وتباع في المحلات الشعبية بـ 65 جنيها للكيلو.

استقرات أسعار الدواجن الساسو في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم عند 85 جنيها، وتباع في المحلات الشعبية بـ 92جنيها للكيلو.

استقر سعر الفراخ البلدي في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم عند 95 جنيها، وتباع في المحلات الشعبية بـ 102جنيها للكيلو.

أسعار أجزاء الدواجن اليوم الجمعه في الأسواق الشعبية

بلغت أسعار البانيه 165 جنيها للكيلوفي الأسواق.

بلغت أسعار الأوراك 86 جنيها للكيلو في الأسواق.

بلغت أسعار الكبد والقوانص سعر 82 جنيها للكيلو في الأسواق.

بلغت أسعار الأجنحة 60 جنيها للكيلو في الأسواق .

قائمة أسعار الحمام والبط والتعام اليوم الجمعه 23 يونيو

بلغت أسعار لحم السمان اليوم في بورصة الدواجن الرئيسة 60 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم نعام القائم اليوم في بورصة الدواجن الرئيسة 120 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بط (بلدي) اليوم في بورصة الدواجن الرئيسة 100 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم نعام (مشفي) اليوم في بورصة الدواجن الرئيسة 350 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم فخد نعام اليوم في بورصة الدواجن الرئيسة 250 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم في بورصة الدواجن الرئيسة 60 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم في بورصة الدواجن الرئيسة 75 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) اليوم في بورصة الدواجن الرئيسة 60 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) اليوم في بورصة الدواجن الرئيسة 120 جنيها للكيلو.

أسعار البط اليوم الجمعه 23 يونيو 2023

بلغت أسعارلحم بط (مولار) اليوم في بورصة الدواجن الرئيسة 65 جنيها للكيلو.

بلغت أسعارلحم بط(فرنساوي) اليوم في بورصة الدواجن الرئيسة 59 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بط (مسكوفي) اليوم في بورصة الدواجن الرئيسة 105 جنيها للكيلو.