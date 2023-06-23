الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 23-6-2023 في بورصة الدواجن

دواجن
دواجن

استقرت اليوم الجمعة 23 يونيو أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث سجلت نفس أسعار أمس، وقد شهد القطاع الدواجني استقرارًا ملحوظًا وعاد إلى طبيعة العمل عقب توفير خامات الأعلاف بشكل كبير.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 23 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الجمعة 23 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية وجاءت كالتالي 

أستقرات أسعار الدواجن البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم عند 68 جنيها، وتباع في المحلات الشعبية بـ 75 جنيها للكيلو.

استقرات أسعار الدواجن الأمهات في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم عند 58 جنيها، وتباع في المحلات الشعبية بـ 65 جنيها للكيلو.

استقرات أسعار الدواجن الساسو في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم عند  85 جنيها، وتباع في المحلات الشعبية بـ 92جنيها للكيلو.

استقر سعر الفراخ البلدي في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم عند  95 جنيها، وتباع في المحلات الشعبية بـ 102جنيها للكيلو.

أسعار أجزاء الدواجن اليوم الجمعه في الأسواق الشعبية

بلغت أسعار البانيه 165 جنيها للكيلوفي الأسواق.

بلغت  أسعار الأوراك 86 جنيها للكيلو في الأسواق.

بلغت أسعار  الكبد والقوانص سعر 82 جنيها للكيلو في الأسواق.

بلغت  أسعار الأجنحة 60 جنيها للكيلو في الأسواق .

شعبة الدواجن: الأسعار شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية

أسعار الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 23-6-2023

قائمة أسعار الحمام والبط والتعام اليوم الجمعه 23 يونيو 

بلغت أسعار لحم السمان اليوم في بورصة الدواجن الرئيسة 60 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم نعام القائم اليوم في بورصة الدواجن الرئيسة 120  جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بط (بلدي) اليوم في بورصة الدواجن الرئيسة 100  جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم نعام (مشفي) اليوم في بورصة الدواجن الرئيسة 350  جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم فخد نعام اليوم في بورصة الدواجن الرئيسة 250  جنيها للكيلو.

بلغت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك )  اليوم في بورصة الدواجن الرئيسة 60  جنيها للكيلو.

بلغت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم في بورصة الدواجن الرئيسة 75  جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) اليوم في بورصة الدواجن الرئيسة 60  جنيها للكيلو.

بلغت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) اليوم في بورصة الدواجن الرئيسة 120  جنيها للكيلو.

 

أسعار البط اليوم الجمعه 23 يونيو 2023 

بلغت أسعارلحم بط (مولار) اليوم في بورصة الدواجن الرئيسة 65  جنيها للكيلو.

بلغت أسعارلحم بط(فرنساوي) اليوم في بورصة الدواجن الرئيسة 59  جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بط (مسكوفي) اليوم في بورصة الدواجن الرئيسة 105  جنيها للكيلو.

 

الدواجن البيضاء أسعار الدواجن الأمهات أسعار الدواجن الساسو اسعار الدواجن البلدي المحلات الشعبية أسعار الدواجن اليوم بورصة الدواجن الرئيسية سعر الفراخ البلدي

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