شعبة الدواجن: الأسعار شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الدواجن شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، والأسعار الآن عادلة للمنتج والمستهلك، مشيراً إلى أن أسعار البيض شهدت منذ أيام ارتفاعاً طفيفاً، ولكن ذلك الارتفاع الطفيف جعل أسعار البيض مناسبة لتكلفة المنتج النهائي والمستهلك، حيث إنها تراجعت بشكل كبير منذ أسابيع، وهذا سبب خسائر كبيرة للمنتج.

وأوضح السيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أزمة الدواجن انتهت بشكل كبير في مصر، وعادت كافة القطاعات إلى العمل مرة أخرى، مع دخول نسبة كبيرة من صغار المربين مرة أخرى إلى السوق، متوقعاً أن تشهد الأسعار انخفاضاً كبيراً خلال أيام عيد الأضحى المبارك، نتيجة لقلة الطلب على الدواجن، حيث إن الدواجن سلعة غذائية لا تقبل التخزين وتعتمد على العرض والطلب.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة أنه في موسم مثل عيد الأضحى يجب على المزارع أن تقوم بذبح الدواجن وتبريدها حتى يتم الاستفادة منها في أوقات يكون هناك طلب كبير على الدواجن، مشيراً إلى أنه طالب أكثر من مرة تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية، حيث أن ذلك يصب في الصالح العام، ويساعد في السيطرة على جشع التجار وزيادة اكتفاء مصر من الدواجن وتقليل الحلاقات الوسيطة في قطاع الدواجن في مصر، حيث كانت مصر تمتلك إكتفاء كبير من الدواجن وكانت تصدر الدواجن وبيض المائدة وبيض التفريخ والكتاكيت، ولكن تراجعت عقب أزمة إنفلونزا الطيور عام 2006.

وأشار سامح السيد إلى أن الأسعار اليوم تشهد حالة من الاستقرار في الأسواق، عقب التراجع الكبير في أسعار الأعلاف وأسعار الكتاكيت، الأمر الذي ينعكس على السعر النهائي للدواجن وبيض المائدة، وتوقع ارتفاعها مرة أخرى خلال فترة المصايف، حيث يزيد الطلب على الدواجن في تلك الفترة من كل عام.