الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مجلة أمريكية تكشف تفاصيل بكاء "ميريل ستريب" بعد حصولها على الأوسكار

ميريل ستريب
ميريل ستريب

حرص حضور حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي الذي يقام مساء الثلاثاء على الوقوف تحية وتقدير للممثلة الأمريكية العالمية ميريل ستريب التي استلمت جائزة "السعفة الذهبية" الشرفية على هامش الحفل تكريمًا لمسيرتها السينمائية الحافلة بالأعمال المهمة.

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ميريل ستريب

وبمجرد دخول "ستريب" لاستلام الجائزة وقف حضور حفل الافتتاح تقديرًا للممثلة العالمية منهم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان برئاسة المخرجة الأمريكية جريتا جيروج وعدد من أعضاء لجنة التحكيم منهم المخرجة اللبنانية نادين لبكي.

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ميريل ستريب

وكشفت مجلة "فارايتي" الأمريكية، أن ميريل ستريب، ظهرت دامعة العينين وهي تتحدث عن آخر مرة قضتها في مهرجان كان أثناء تسلمها السعفة الذهبية الفخرية متحدثة: "كنت على وشك بلوغ الأربعين من عمري واعتقدت أن مسيرتي المهنية قد انتهت".

وقالت المجلة الأمريكية، قبل أن تتمكن ميريل ستريب من قبول السعفة الذهبية الفخرية لها في مهرجان كان السينمائي، استقبلتها بحفاوة بالغة لمدة دقيقتين، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 74 عامًا، الحائزة على جائزة الأوسكار، متأثرة للغاية لدرجة أنها تظاهرت في البداية بالخروج من المسرح، لكنها بدأت في النهاية بالرقص على وقع التصفيق.

وقدمت النجمة الفرنسية جولييت بينوش، وهي نفسها عاطفية، الجائزة لستريب قائلة: «عندما أراك على الشاشة، لا أراك.. من أين تأتي؟ هل ولدت هكذا؟ لا أعلم، لكن هناك مؤمن بك؛ مؤمن يسمح لي أن أصدق".

ووصفت بينوش ستريب بأنها "كنز عالمي" حيث أدرجت العديد من الأدوار المحبوبة لستريب، من "اختيار صوفي" إلى "جولي وجوليا"، وأضاف بينوش لاحقًا: «لقد غيرت الطريقة التي ننظر بها إلى السينما».

وفي كلمتها، شكرت ستريب مدينة كان على الترحيب بعودتها بعد 35 عامًا، وكان آخر ظهور لها في فيلم "Evil Angels" عام 1989. وقالت إن مشاهدة مقاطع الحفل التي تستعرض مسيرتها المهنية كانت "مثل النظر من نافذة قطار سريع، ومشاهدة شبابي وهو يطير إلى منتصف عمري، مباشرة إلى المكان الذي أقف فيه على هذه المنصة الليلة، هناك الكثير من الوجوه والعديد من الأماكن التي أتذكرها.

وقالت ستريب إنها في آخر مرة كانت فيها في مهرجان كان، "كنت بالفعل أم لثلاثة أطفال، وكنت على وشك أن أبلغ الأربعين من عمري واعتقدت أن مسيرتي قد انتهت"، و"لم يكن هذا توقعًا غير واقعي بالنسبة للممثلات في ذلك الوقت.

وأضافت: "السبب الوحيد لوجودي هنا الليلة واستمرار ذلك هو الفنانين الموهوبين الذين عملت معهم، بما في ذلك السيدة الرئيسة"، في إشارة إلى رئيسة لجنة التحكيم غريتا جيرويج، التي أخرجتها في عام 2019. نساء صغيرات." "وبالمناسبة، تلك كانت ابنتي التي كانت تضربها في فيلم "فرانسيس ها" في المقطع الأول. سأتحدث معك عن ذلك لاحقًا."

وأنهت ستريب حديثها بالقول إنها "ممتنة للغاية لأنك لم تمرض من وجهي ولم تنزل من القطار".

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