سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

بدأت أسعار البيض في الصعود مرة أخرى، وسلعة البيض من السلع التي تعتمد علي العرض والطلب، فهي سلعة لا تقبل التخزين، ونستعرض في السطور التالية أسعار طبق البيض في التعاملات خلال التعاملات الصباحية.

سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو

بلغ سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو في شركة أسيوط للاستثمار ( الأبيض ) 111.5جنيها للطبق.

بلغ سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو في شركة أكتوبر ( البني )115.5جنيها للطبق.

بلغ سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو في شركة أكتوبر ( الأبيض )110.5جنيها للطبق.

بلغ سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو في شركة الصالحية ( البني ) 115.5جنيها للطبق.

بلغ سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو في شركة البنا جروب ( البني ) 115.75جنيها للطبق.

بلغ سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 110.75جنيها للطبق.

أسعار طبق البيض الأحمر اليوم الثلاثاء 11 يوليو

بلغ سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو في شركة الزراعي الرئيسية ( البني )115 جنيها للطبق.

بلغ سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 110 جنيها للطبق.

بلغ سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو في شركة شوشة المنيا ( البني ) 115 جنيها للطبق.

بلغ سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 110 جنيها للطبق.

بلغ سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو في شركة رشاد حمزه ( البني ) 115.75جنيها للطبق.

بلغ سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو في شركة رشاد حمزه ( الأبيض )110.75 جنيها للطبق.

سعر طبق البيض الأبيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو

بلغ سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو في شركة كمشيش ( البني ) 115.5جنيها للطبق.

بلغ سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو في شركة الصحراوي وبسيون ( البني )115 جنيها للطبق.

بلغ سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض )110 جنيهات للطبق.

بلغ سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 114 جنيها للطبق.