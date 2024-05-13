الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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طارق فهمي لـ"الشاهد": إسرائيل تنفذ مناورة "تحول" سنويًا وتعتبر مصر أكبر جبهة تهددها

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي

قال د.طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية إن أغلبية المناورات والتدريبات العسكرية الإسرائيلية التي تتم سنويًا تكون الجبهة الأولى هي مصر.

أضاف فهمي، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع الإعلامي د.محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز":"عندهم مناورة اسمها مناورة تحول وهى أكبر مناورة تُجرى كل سنة والجبهة والمهدد الأول لإسرائيل هي مصر".

أشار إلى أن إسرائيل تضع مصر بصورة مباشرة في دائرة التهديد المباشر لأمن إسرائيل:"الإعلان عن أكبر خطة تطوير في القوات المسلحة المصرية أثناء الاحتفال بحرب أكتوبر سببت قلقًا وفزعًا في إسرائيل".

وأكد أن إسرائيل لم تتوقع أن تعلن مصر خطة التطوير الشاملة بهذه الصورة:"إسرائيل العسكرية طرحت وقتها سؤالًا لماذا تسلح المصريون بهذه الصورة خصوصًا أن السلام مستقر؟".

وتابع "قالوا إن مصر ترتب أولوياتها وحساباتها وكانت هناك تحذيرات إسرائيلية من أمرين الأول من الشباب الضباط المصريين من القيادات الوسطى في القوات المسلحة المصرية الذين أصبحوا أفضل من الضباط في الجيوش الكبيرة في العالم".

واستكمل:"الضباط المصريين الشباب حصلوا على مهام قتالية وعلمية ودراسية بشكل كبير جدًا، وبدأت إسرائيل تقول إن بنية وإعداد البنية الفكرية للضابط المصري تغيرت، وأصبحوا أمام ضباط مصريين مُلمين بأحدث التكنولوجيا والقتالية".

طارق فهمي الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز الجيش الإسرائيلي إسرائيل

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