شعبة الدواجن توضح أسباب ارتفاع أسعار البيض فى الأسواق

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن السبب وراء ارتفاع أسعار البيض رغم توفير خامات الأعلاف هو زيادة الطلب، كونه من السلع الغذائية التي تعتمد على العرض والطلب، وهو ما كان متوقعا قبل عدة أسابيع، حيث إن الطلب على البيض يكون أكثر خلال فترة المصايف.

وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك سببا آخر وراء ارتفاع أسعار البيض، وهو ارتفاع أسعار الخامات خلال الفترة الماضية، ما دعا عددا من المربين لبيع "دواجن البيض" كلحم، مشيراً إلى أن دورة البيض تحتاج ما بين 6 و7 أشهر.

وأوضح أنه نتيجة توفير كميات من خامات الأعلاف، أصبح هناك توازن في السوق، وأصبح لدينا اكتفاء في إنتاج الدواجن، لافتا إلى أن هناك اتفاقيات جديدة مع وزارة التموين لتصدير كميات من الدواجن المجمدة إلى السعودية والإمارت والكويت، إذ كانت تصدر مصر الدواجن إلى أكثر من 14 دولة حول العالم، حيث كانت تصدر دواجن وكتاكيت وبيض مائدة وبيض تفريخ، مشيراً إلى أن مصر الآن بها عدد كبير من المنشآت أثبتت خلوها من إنفلونزا الطيور.

وأضاف السيد أن أسعار الدواجن اليوم شهدت استقرارا في الأسواق، حيث سجلت أسعار الدواجن البيضاء 65 جنيها لتصل إلى المستهلك بسعر 71 جنيها للكيلو، بينما سجلت أسعار الدواجن الحمراء (الساسو) 90 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار البيض اليوم أيضا ليسجل طبق البيض 100 جنيه، بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر 105 جنيهات، ووصل سعر طبق البيض البلدي لـ110 جنيهات.