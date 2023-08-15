أسعار البيض اليوم الثلاثاء 15-8-2023

البيض من السلع الغذائية المهمة، ويسعى الكثير من المواطنين لمعرفة أسعار طبق البيض على مدار اليوم.

ويقدم الدستور في السطور التالية أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 15 أغسطس في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 15 أغسطس

سجلت أسعار طبق البيض الأحمر في بورصة الدواجن اليوم ما بين 106 جنيه إلي 108 جنيهات.

سجلت أسعار طبق البيض الأبيض في بورصة الدواجن اليوم ما بين 104 جنيه إلي 106 جنيهات.

سجلت أسعار طبق البيض البلدي في بورصة الدواجن اليوم ما بين 116 جنيه إلي 117 جنيه.

أسعار طبق البيض في الشركات اليوم الثلاثاء 15 أغسطس

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء في شركة أكتوبر ( البني )107جنيه.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء في شركة اسيوط للاستثمار ( الأبيض )106.5جنيه.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء في شركة أكتوبر ( الأبيض )105جنيه.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء في شركة الصالحية ( البني )107جنيه.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء في شركة البنا جروب ( البني )107.75جنيه.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء في شركة البنا جروب ( الأبيض )105.75جنيه.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء في شركة الزراعي الرئيسية ( البني )107جنيه.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض )105جنيهات.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء في شركة رشاد حمزة ( البني )107.75جنيه.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء في شركة رشاد حمزة ( الأبيض )105.75جنيه.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء في شركة الصحراوي وبسيون ( البني )107جنيهات.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض )105جنيهات.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 108جنيهات.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض ) 106جنيهات.