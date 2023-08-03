الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار طبق البيض اليوم الخميس 3 أغسطس في بورصة الدواجن

بيض
بيض

سجلت أسعار طبق البيض استقرارا اليوم الخميس 3 أغسطس، ونستعرض في السطور التالية أسعار طبق البيض خلال بداية التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

سعر طبق البيض اليوم الخميس في البورصة

ونستعرض في السطور التالية أسعار طبق البيض في الأسواق وفي بورصة الدواجن.

سجلت أسعار طبق بيض أحمر في بورصة الدواجن ما بين 102 إلى 105 جنيهات، وتصل إلي المستهلك بـ 112 جنيها.

سجلت أسعار طبق بيض أبيض في بورصة الدواجن ما بين 98 إلى 103 جنيهات وتصل إلى المستهلك بـ110 جنيهات.

سجلت أسعار طبق بيض بلدي في بورصة الدواجن ما بين 104 إلى 112 جنيها وتصل إلى المستهلك بـ117 جنيها.

أسعار طبق في الشركات اليوم 3 أغسطس

بلغت أسعار طبق البيض اليوم  في شركة أسيوط للإستثمار ( الأبيض ) 101.5 جنيه للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم  في شركة شوشة المنيا ( الأبيض )100 جنيه للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم  في شركة شوشة المنيا ( البني ) 102 جنيه للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم  في شركة أكتوبر ( الأبيض ) 100 جنيه للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم  في شركة أكتوبر ( البني) 103 جنيهات للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم  في شركة البنا جروب ( البني ) 102.75 جنيه للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم  في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 100.75 جنيه للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم  في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 102 جنيه للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم  في شركة رشاد حمزة ( الأبيض ) 100.75 جنيه للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم  في شركة رشاد حمزة ( البني ) 102.75 جنيه للطبق.

بورصة الدواجن الرئيسية| أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 2 أغسطس

بلغت أسعار طبق البيض اليوم  في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 103 جنيهات للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم  في شركة الصحراوي وبسيون (الأبيض) 100 جنيه للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم  في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 104 جنيهات للطبق.

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