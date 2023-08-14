التعاملات الصباحية| أسعار البيض اليوم الاثنين 14-8-2023

شهدت أسعار طبق البيض استقرار في بورصة الدواجن خلال التعاملات الصباحية، والبيض يعتمد على العرض والطلب، ونستعرض في السطور التالية أسعار طبق البيض خلال بداية التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن.

أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الأثنين

سجلت أسعار طبق البيض الأحمر في بورصة الدواجن ما بين 106 جنيه إلي 108 جنيه للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض الأبيض في بورصة الدواجن ما بين 104 جنيه إلي 106 جنيه للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض بلدي في بورصة الدواجن ما بين 116 جنيه إلي 117 جنيه للطبق.

أسعار طبق البيض اليوم الأثنين في الشركات

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين في شركة أسيوط للإستثمار ( الأبيض )106.5 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 105جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين في شركة الزراعي الرئيسية ( البني )107 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين في شركة البنا جروب ( الأبيض )105.75 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين في شركة الصالحية ( البني )107 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين في شركة البنا جروب ( البني )107.75 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين في شركة أكتوبر ( الأبيض )105 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين في شركة أكتوبر ( البني ) 107 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 108 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض )106 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض )105 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين في شركة الصحراوي وبسيون ( البني )107 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين في شركة رشاد حمزه ( البني )107.75 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين في شركة رشاد حمزه ( الأبيض ) 105.75 جنيها للطبق.