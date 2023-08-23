صلاح حجازى: موجة ارتفاع أسعار البصل فى مصر ستنتهى بعد 3 أشهر

قال المهندس صلاح حجازي، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن موجة ارتفاع أسعار البصل في مصر ستنتهي بعد 3 أشهر من الآن، حيث إن هناك عروات جديدة من البصل سيتم طرحها في الأسواق، مشيرًا إلى أن مصر لا يوجد بها أزمة في البصل حيث تعتبر من أكبر الدول المنتجة للبصل، حيث إن مصر في المركز الرابع بين الصادرات المصرية.

مصر من أكبر الدول المنتجة للبصل حول العالم

وأوضح حجازي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر تأتي ضمن أكبر 10 دول منتجة ومصدرة للبصل حول العالم، وتعتبر الدول الأوروبية والعربية من أكبر الدول التي تستقبل البصل المصري، لافتًا إلى أن البصل من أهم المحاصيل الغذائية التي تتمتع بعدد كبير من الفوائد الصحية بالإضافة إلى دخوله في عدد كبير من الصناعات الطبية.

وأضاف حجازي أن هناك أزمة عالمية في محصول البصل في جميع أنحاء العالم، نتيجة للتغيرات المناخية ولكن في مصر لا يوجد أزمة لذلك يجب الاستفادة من تلك الأزمات، والبصل المصري يتمتع بمواصفات قياسية وصالحة في التخزين وتحمل التغيرات المناخية، حيث إنه تم استنباط أصناف جديدة من البصل تتحمل بعض التغيرات المناخية في مصر خاصة ارتفاع درجات الحرارة.

فرض الهند ضريبة على تصدير البصل في صالح البصل المصري

وأكد عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن قرار الهند بفرض ضريبة 40% على تصدير البصل قرار يصب في مصلحة البصل المصري، حيث إن الهند من أكبر الدول المنافسة للبصل المصري، حيث إنهم يستخدمونه في العلاجات الطبية والأدوية.

وكشف حجازي عن أن البصل المصري قد شهد طفرة كبيرة خلال الثلاث سنوات الماضية، بالإضافة إلى وجود طفرة كبيرة في النصف الأول من العام الجاري في تصدير البصل.

10 % زيادة في صادرات مصر من البصل 2023

وكشف آخر تقرير صادر عن الحجر الزراعي المصري عن ارتفاع صادرات مصر من البصل خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتسجل 189 ألف طن بصل طازج والتي سجلت 2.5 مليون طن منذ البداية.