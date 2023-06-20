الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

هشام النجار: البصل يتصدر قائمة صادرات الحاصلات الزراعية

هشام النجار
هشام النجار

قال هشام النجار نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الصادرات المصرية شهدت طفرة كبيرة خلال النصف الأول من العام الجارى، بفتح أسواق جديدة، مشيراً إلي أن البصل من أهم المحاصيل التي شهدت ارتفاعا فى التصدير.

وأضاف “النجار” في تصريحات خاصة للدستور أن قيمة صادرات البصل بلغت 23.1 مليون دولار خلال الموسم التصديري 2023 مقابل 9 ملايين خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع وصلت إلي 156.3%.

وأشار هشام النجار إلي أن صادرات الخضروات ارتفعت بشكل عام خلال الموسم التصديري 2023 حيث ارتفاع بنسبة 43.6 % ، لتسجل 6.8 مليون دولار خلال مارس 2023 مقابل 4.7 مليون عن نفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفعت صادرات الطماطم الطازجة، سجلت نسبة ارتفاع قدرة 25.2 % حيث سجلت صادراتها خلال مارس 2023 مقابل 4 مليون خلال مارس 2022.

وأكد أنه من المتوقع أن تشهد صناعة تصدير الخضروات نمواً في المستقبل، نظراً للطلب المتزايد على المنتجات الصحية والغذائية، وللتحسينات المستمرة في تكنولوجيا الزراعة وجودة الخضروات، ولتبني المزيد من الدول للتجارة الدولية والتكامل الاقتصادي.

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