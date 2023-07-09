الحاصلات الزراعية: الصادرات ارتفعت 600 مليون دولار خلال الفترة من سبتمبر 2021 حتى مايو 2022

قال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية شهدت طفرة كبيرة خلال العام التصديري الماضي 2021/2022، حيث ارتفعت بنحو 600 مليون دولار خلال الفترة من سبتمبر 2021 وحتى مايو 2022، بنسبة 21% عن نفس الفترة في الموسم التصديري السابق.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي على هامش افتتاح معرض أجرو إيجيبت 2023، أنه خلال تلك الفترة تم زيادة الكميات المصدرة أيضًا بنسبة 25% مقارنة بالموسم التصديري السابق، بما يعادل مليون طن.

وأشار الدمرداش إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية زادت لتكتل المجموعة الأوروبية الذي يضم 27 دولة من 670 ألف طن إلى 1.2 مليون طن، ومنوهًا بأن صادرات القطاع إلى إسبانيا كانت تتراوح بين 10 و 11 ألف طن سنويًا لتصل هذا العام لنحو 125 ألف طن، مما جعل أحد نواب الاتحاد الأوروبي يطالب بالسماح لمصر بإغراق الأسواق بمنتجاتها.

وذكر أن هذه الزيادة لها العديد من الأسباب، يأتي على رأسها التغيرات المناخية التي عانت منها الدول المنافسة "إسبانيا، تركيا، المغرب، إسرائيل" بشكل كبير، بالإضافة إلى انخفاض سعر الجنيه، والتزام المزارعين المصريين بتشريعات الدول المستوردة، فضلاً عن دور الحجر الزراعي في التكويد، الأمر الذي ساهم في نجاح عمليات التحكم في الزراعة والتصدير، ومن الأهمية زيادة دور الإرشاد الزراعي.