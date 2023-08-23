منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الأربعاء 23-8-2023

استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس 2023، مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال منتصف التعاملات، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 33.75 جنيه للشراء، و 33.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الاربعاء (تحديث يومي)

خلال منتصف التعاملات، نرصد آخر تحديث يومي لسعر اليورو اليوم الاربعاء الموافق 23 أغسطس 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء الموافق 23 أغسطس 2023، خلال منتصف التعاملات في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الاربعاء الموافق 23 أغسطس 2023، في بنك القاهرة خلال منتصف التعاملات، مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي خلال منتصف التعاملات اليوم الاربعاء الموافق 23 أغسطس 2023، استقرارًا نحو مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة.

في بنك البركة خلال منتصف التعاملات سجل سعر اليورو الاربعاء الموافق 23 أغسطس، استقرارًا ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي.

شهد سعر اليورو اليوم الاربعاء الموافق 23 أغسطس 2023، استقرارًا في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و 33.96 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن سعر اليورو بالسوق الأوروبي ارتفع أمس الثلاثاء أمام العملات العالمية، ليواصل ‏التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى ستة أسابيع مقابل الدولار ‏الأمريكي، وذلك بفضل توقعات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، وتستمر العملة الأمريكية خسائرها بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح.