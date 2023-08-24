سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 24-8-2023

استقر سعر الدولار، خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس المستوى السعري الذي يسجله منذ عدة اشهر، حيث اتجه البنك المركزي إلى تثبيت سعر الجنيه المصري مقابل العملات، فيما شهد سعر الفائدة ارتفاعا جديدا.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الخميس 24-8-2023

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

ميد بنك: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أسعار العملات الاجنبية