الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 24-8-2023

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار، خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس المستوى السعري الذي يسجله منذ عدة اشهر، حيث اتجه البنك المركزي إلى تثبيت سعر الجنيه المصري مقابل العملات، فيما شهد سعر الفائدة ارتفاعا جديدا.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الخميس 24-8-2023

سعر الدولار اليوم 

  • سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
  • ميد بنك: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

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أسعار العملات الاجنبية 

العملةشراءبيع
سعر الدولار الأمريكى30.8423 جنيه 30.9386 جنيه
سعر اليورو33.3498 جنيه33.4663 جنيه
سعر الجنيه الإسترلينى38.9692 جنيه39.1033 جنيه
سعر الفرنك السويسرى35.0242 جنيه35.1375 جنيه
100 ين يابانى21.2222 جنيه21.2944 جنيه
سعر الريال السعودى8.2218 جنيه8.2479 جنيه
سعر الدينار الكويتى100.0009 جنيه100.3457 جنيه
سعر الدرهم الاماراتى8.3957 جنيه8.4242 جنيه
سعر اليوان الصينى4.2290 جنيه4.2428 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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