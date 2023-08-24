سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 24-8-2023
استقر سعر الدولار، خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس المستوى السعري الذي يسجله منذ عدة اشهر، حيث اتجه البنك المركزي إلى تثبيت سعر الجنيه المصري مقابل العملات، فيما شهد سعر الفائدة ارتفاعا جديدا.
وتعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الخميس 24-8-2023
سعر الدولار اليوم
- سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
- سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
- ميد بنك: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
أسعار العملات الاجنبية
|العملة
|شراء
|بيع
|سعر الدولار الأمريكى
|30.8423 جنيه
|30.9386 جنيه
|سعر اليورو
|33.3498 جنيه
|33.4663 جنيه
|سعر الجنيه الإسترلينى
|38.9692 جنيه
|39.1033 جنيه
|سعر الفرنك السويسرى
|35.0242 جنيه
|35.1375 جنيه
|100 ين يابانى
|21.2222 جنيه
|21.2944 جنيه
|سعر الريال السعودى
|8.2218 جنيه
|8.2479 جنيه
|سعر الدينار الكويتى
|100.0009 جنيه
|100.3457 جنيه
|سعر الدرهم الاماراتى
|8.3957 جنيه
|8.4242 جنيه
|سعر اليوان الصينى
|4.2290 جنيه
|4.2428 جنيه