الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"CNBC"

مخاوف سوق العمل ورفع سعر الفائدة والتضخم تهدد الاقتصاد الأمريكي

الاقتصاد الأمريكي
الاقتصاد الأمريكي

قالت شبكة “ سي إن بي سي-CNBC” الأمريكية، في تقرير لها، إن هناك عددا من التحديات تواجه الاقتصاد الأمريكي والتي يجب على المستهلكين مراقبتها خاصة المخاوف المرتبطة بسوق العمل ورفع سعر الفائدة والتضخم.

تحديات تواجه الاقتصاد الأمريكي

وأوضحت “CNBC” أنه لا تزال هناك مخاطر يجب على المستهلكين مراقبتها، مشيرة إلى أن الاقتصاد الأمريكي مازال يواجه خطر الهبوط الناعم.

وفي الأسابيع الأخيرة، قال بنك أوف أمريكا، إن الهبوط الناعم هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، كذلك قال بنك جيه بي مورجان إن الهبوط الناعم ممكن حدوثه، على الرغم من استمرار مخاطر الركود المرتفعة.

ومن ناحية أخرى، فإن الأمريكيين ليسوا متفائلين بنفس القدر، حيث وصف 71% الاقتصاد الأمريكي بأنه إما "ليس جيداً" أو "فقيراً"، وفقاً لاستطلاع أجرته جامعة كوينيبياك مؤخراً وبالمقارنة، قال 28% فقط من المشاركين أن الاقتصاد إما "ممتاز" أو "جيد".

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سوق العمل في الولايات المتحدة

ووفقا للتقرير فان سوق العمل في الولايات المتحدة مازال مهددا، ووقال ميرفين جباراج، رئيس  الاستطلاعات الاقتصادية في NABE: "إن سوق العمل أقل قوة مقارنة بالجزء الأول من هذا العام، لكنه لا يزال قوياً إلى حد ما بالنظر إلى دورتنا الاقتصادية، وقال إنه بينما كان العديد من العمال يغيرون وظائفهم بشكل أكبر خلال الأشهر الـ 12 الماضية، فإن "فرص ذلك تضاءلت إلى حد ما"، ويبلغ معدل البطالة 3.5%، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى له منذ عام 1969.

 تضخم كبير في أمريكا

وأوضحت “CNBC” أن التضخم قد يستغرق أكثر من 12 شهرًا حتى يهدأ، وفقًا لـ 43% من المشاركين في استطلاع NABE.

 وقال ميرفين جباراج إن وتيرة نمو الأسعار ستنخفض بحلول خريف هذا العام، مشيرا إلى أن هناك اتفاق على أن معدل التضخم انخفض بشكل كبير ومن المرجح أن يستمر في الانخفاض، ولكن ربما السرعة التي ينخفض بها ليست ما نتوقعه.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 4.1٪ عن العام الماضي اعتبارًا من يونيو. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.2٪ خلال الأشهر الـ 12 الماضية اعتبارًا من يوليو.

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ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يوليو أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض القياسية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 22 عاما، ويتوقع الخبراء أن تظل هذه المعدلات مرتفعة على الأرجح - ويمكن أن ترتفع - للحد من التضخم.

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