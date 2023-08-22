تلجراف: إدارة بايدن تواجه أعلى تكاليف اقتراض منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية

قالت صحيفة التلجراف البريطانية، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تواجه أعلى تكاليف اقتراض منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية، وسط مخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 16 عامًا عند 4.342٪ وسط دليل حديث على قوة الاقتصاد الأمريكي.

وقالت الصحيفة: “وصلت قسيمة السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2011، لتصل إلى 4.468٪، ودفع العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات خمس نقاط أساس للأعلى اليوم إلى 4.71٪”.

يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون بفارغ الصبر التعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة في اجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول في وايومنج الذي يبدأ في 24 أغسطس الجاري ويمكنه تقديم أدلة على توقعات أسعار الفائدة.

وقال ريك ميكلر، الشريك في Cherry Lane Investments: "لا أعتقد أن السوق يبحث عن بعض البيانات التي تشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة قد انتهى، لكن المستثمرين يبحثون عن أي شيء يمكن أن يحول المعنويات السلبية على المدى القريب."

ويراهن التجار على أن هناك فرصة بنسبة 89% بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بإيقاف زيادات أسعار الفائدة في سبتمبر.