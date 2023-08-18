الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خبير: الانكماش قد يضرب الاقتصاد الأمريكى قريبًا نتيجة تراجع سوق العقارات

الاقتصاد الأمريكي
الاقتصاد الأمريكي

أكد خبير اقتصادي أن الانكماش قد يضرب الاقتصاد الأمريكي قريبًا نتيجة تراجع سوق العقارات التجارية، وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

 

وقال ديتر ويرموث، الخبير الاقتصادي في أسواق رأس المال والمؤسس المشارك لشركة Wermuth Asset Management (WAM) الألمانية للاستشارات والخدمات المالية، قد يتحول تراجع التضخم إلى الانكماش في الولايات المتحدة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى خطر انهيار الأسهم والعقارات.

 

وأضاف ويرموث أن قيم العقارات التجارية تتعرض لضغوط، في حين أن سوق الأسهم التي يحتمل أن تكون مبالغ فيها قد تواجه تصحيحًا سريعًا إذا ساءت الظروف. 

 

وتقول الشركة أن الهبوط في أسعار هذه الأصول سيقطع شوطًا طويلاً في إحداث الانكماش.

 

قال الاقتصادي ديتر ويرموث، أن التكهن بشأن الانكماش مرة أخرى في هذه المرحلة يبدو سابقًا لأوانه للوهلة الأولى ، ولكن ليس في الثانية، ولعدة أسباب، زاد خطر انخفاض مستوى أسعار المستهلك"، مشيرًا إلى ضغوط مختلفة. يمكن أن تثقل كاهل التضخم في الاقتصاد، وهذا مخالف لما يقوله الاقتصاديون الآخرون ، حيث حذر الكثيرون من أن التضخم مشكلة طويلة الأمد وسيظل ثابتًا. 

 

تسارعت الأسعار بنسبة 3.3٪ على أساس سنوي في يوليو ، وهي أعلى قليلاً من نمو الأسعار بنسبة 3٪ في يونيو.

 

وحذر ويرموت من أن الانكماش قد يكون قريبًا عند دراسة المخاطر السلبية الهائلة التي تنتظر الأسهم والأصول العقارية.

 

وقال ويرموث إن مؤشر S&P 500 قد ارتفع بنسبة 16٪ منذ بداية العام ، تاركًا الأسهم "مرتفعة بشكل خطير" ، لا سيما عند النظر في التوقعات الضعيفة لأرباح الشركات، وقد تكافح الشركات للحفاظ على الأرباح حيث تظل الظروف المالية ضيقة واستمرار التضخم في التهدئة. 

 

قد يؤدي ذلك إلى واحدة من أسوأ حالات الركود في الأرباح منذ عام 2008 ، كما حذر مورجان ستانلي ، وهو حدث توقع البنك أنه قد يتسبب في انخفاض الأسهم بنسبة تصل إلى 16٪.

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