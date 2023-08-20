الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اقتصادي: توقعات باستمرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة حتى مارس 2024

الفيدرالي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي

علق وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، على التوقعات باستمرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن هناك توقعات باستمرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة حتي مارس 2024.

وأضاف أنه من المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر المقبل بعد مرحلة إجازات شهر أغسطس الجارى، وهو ما يعني مدى أكبر لمراقبة البيانات الاقتصادية والإحصائيات الصادرة حتى موعد الاجتماع لتحديد القرارات القادمة، التي تتراوح بين الحفاظ على معدلات الفائدة عن مستويات يوليو أو زيادتها مرة أخرى.

وأوضح: "ارتفع المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في يوليو، مما عزز الآمال في أن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه ترويض التضخم دون إثارة الركود، تباطأ مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة إلى 4.7 % في يوليو على أساس سنوي، وهو بعيد عن هدف 2% الذي يريده الفيدرالي، لذلك أتوقع تكثيف السياسة النقدية التشددية باجتماع سبتمبر".

اكسترا نيوز وليد جاب الله الخبير الاقتصادي التضخم

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